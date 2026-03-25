Fico potvrdil limit na naftu: Podľa premiéra funguje a chce ho zachovať. Vláda sa pripravuje na možné zdražovanie

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Limit na naftu nekončí.

Vládne opatrenie týkajúce sa limitu na tankovanie nafty za 400 eur na vozidlo funguje a vláda ho plánuje zachovať. Uviedol to na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu vo Veľkom Záluží predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

„Hovorili sme o limite 400 eur na nádrž a zhodli sme sa po pomerne vážnej diskusii na tom, že tento limit zachováme vo vládnom nariadení. Bude môcť natankovať naftu v hodnote len 400 eur ten, kto príde s nejakým veľkým autom. To dnes predstavuje asi 230 alebo 240 litrov nafty,“ spresnil premiér.

Obavy z rastu cien energií

Priblížil, že rafinéria Slovnaft zatiaľ stačí zásobovať slovenský trh pohonnými látkami. „Ak bude tento blázinec pokračovať, ak bude naďalej pokračovať posadnutosť a nenávisť voči ruskej rope a ruskému plynu, tak sa musíme pripraviť na to, že bude všetko drahšie,“ zdôraznil.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Ak dôjde k tomu, že bude tlak na rast cien, tak my nemôžeme zostať, že bude cena 1,57 eura (za liter) na Slovensku a všade bude cena 2,5 eura. To jednoducho nejde. Momentálne sa netreba obávať nedostatku komodity, čoho sa bojíme, sú cenové šoky. Zatiaľ pohonné látky sú,“ upozornil.

Ministerstvo bude ceny prepočítavať

Avizoval, že ministerstvo financií bude robiť prehodnocovanie ceny nafty vo štvrtok ráno (26. 3.). „Zas budeme vyratúvať z priemeru cien okolitých troch krajín cenu za naftu pre cudzích štátnych príslušníkov. Zatiaľ sa zdá, že (stanovenie limitu, pozn. TASR) bolo správne rozhodnutie. Zabezpečuje to minimálne stabilitu v zásobovaní Slovenska a dostatok komodity,“ dodal Fico.

Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

