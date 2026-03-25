Fico potvrdil limit na naftu: Podľa premiéra funguje a chce ho zachovať. Vláda sa pripravuje na možné zdražovanie

Vládne opatrenie týkajúce sa limitu na tankovanie nafty za 400 eur na vozidlo funguje a vláda ho plánuje zachovať. Uviedol to na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu vo Veľkom Záluží predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
„Hovorili sme o limite 400 eur na nádrž a zhodli sme sa po pomerne vážnej diskusii na tom, že tento limit zachováme vo vládnom nariadení. Bude môcť natankovať naftu v hodnote len 400 eur ten, kto príde s nejakým veľkým autom. To dnes predstavuje asi 230 alebo 240 litrov nafty,“ spresnil premiér.
Obavy z rastu cien energií
Priblížil, že rafinéria Slovnaft zatiaľ stačí zásobovať slovenský trh pohonnými látkami. „Ak bude tento blázinec pokračovať, ak bude naďalej pokračovať posadnutosť a nenávisť voči ruskej rope a ruskému plynu, tak sa musíme pripraviť na to, že bude všetko drahšie,“ zdôraznil.
„Ak dôjde k tomu, že bude tlak na rast cien, tak my nemôžeme zostať, že bude cena 1,57 eura (za liter) na Slovensku a všade bude cena 2,5 eura. To jednoducho nejde. Momentálne sa netreba obávať nedostatku komodity, čoho sa bojíme, sú cenové šoky. Zatiaľ pohonné látky sú,“ upozornil.
Ministerstvo bude ceny prepočítavať
Avizoval, že ministerstvo financií bude robiť prehodnocovanie ceny nafty vo štvrtok ráno (26. 3.). „Zas budeme vyratúvať z priemeru cien okolitých troch krajín cenu za naftu pre cudzích štátnych príslušníkov. Zatiaľ sa zdá, že (stanovenie limitu, pozn. TASR) bolo správne rozhodnutie. Zabezpečuje to minimálne stabilitu v zásobovaní Slovenska a dostatok komodity,“ dodal Fico.
