Vodiči, zlá správa: Aktuálne ceny palív sú najvyššie za posledné mesiace. Analytik priblížil ďalší vývoj

Martin Cucík
TASR
Ceny v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástli neobvykle vysokým tempom.

Spotrebiteľské ceny všetkých najpoužívanejších palív pre motorové vozidlá počas 46. týždňa stúpli. Dynamicky vzrástli ceny klasickej aj prémiovej nafty, zvýšenie bolo na úrovni trojnásobku dlhodobého priemeru medzitýždňových výkyvov. Preto sa nafta predávala najdrahšie od začiatku marca. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Cena obyčajnej nafty prekročila hranicu 1,50 eura, cena prémiových druhov prekonala úroveň 1,70 eura za liter. Základný benzín 95 zdražel priemerným tempom, jeho aktuálna cena bola najvyššia za posledných deväť týždňov.

Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,532 eura, medzitýždňovo zdražel o 1,7 centa. Dlhodobo sa cena benzínu či nafty medzi jednotlivými týždňami mení v priemere o 1,5 centa. Súčasne spotrebitelia platili za prémiové benzíny 1,725 eura za liter, čo predstavovalo nárast o 0,8 centa.

Bežná nafta na čerpacích staniciach stála 1,514 eura a prémiová nafta bola na úrovni 1,714 eura za liter. Ceny v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástli o vyše 5 centov, čo predstavovalo neobvykle vysoké tempo rastu. Aktuálne spotrebiteľské ceny benzínov aj nafty boli súčasne vyššie ako pred rokom, o 1 % až 5 %.

LPG zostáva takmer nezmenené

Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura za liter, ceny oboch sa zvýšili iba o desatinu centa. Najvýraznejšie, o jeden cent, zdražel LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,591 eura.

Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 9,6 %, LNG o 1 %.

Budúci týždeň by mal byť vývoj cien stabilný

Ceny pohonných látok budú budúci týždeň stabilné, na podobných úrovniach ako doteraz. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

Ropa čaká na fundament, ktorý jej určí smer. Zaujímavé je, že ropný trh nedrží nad vodou samotná ropa, ale produkty. Marže na nafte a leteckom palive zostávajú zvýšené, a to najmä v Európe. Vidíme to už aj na našich cenách, keď cena nafty je takmer rovnaká ako cena benzínu. Pomáha tomu aj slabší dovoz a občasné technické problémy v rafinériách. Výsledkom je, že aj keď cena ropy klesá, rafinériám sa stále relatívne darí, a to tlmí tempo prepadu ropy ako takej,“ spresnil.

Investori rátajú s prebytkom

Rafinérie podľa neho bežia približne na 90 percent kapacity a zásoby sú s prichádzajúcou zimou na solídnych úrovniach. „Investori opäť rátajú s tým, že v najbližších rokoch bude sudov skôr dosť než málo. Medzinárodné agentúry zvyšujú odhady ponuky na rok 2026 a hovoria o prebytku, zatiaľ čo rast dopytu vyzerá opatrnejšie,“ doplnil.

Krátkodobo treba počítať s bočným až mierne klesajúcim trendom. Aby sa nálada výraznejšie otočila, trh by potreboval buď prekvapivé výpadky na strane ponuky, alebo jasné zlepšenie dopytových dát. Inak bude ropa skôr oscilovať v pásmach a reagovať na týždenné čísla o zásobách a na správy z OPEC/Medzinárodnej energetickej agentúry – IEA,“ dodal analytik.

