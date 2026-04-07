Vodiči, zbystrite: Tunel Branisko na 5 dní kompletne uzavrú, cez úsek neprejdete

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
Vodiči by mali zbystriť pozornosť. Tunel Branisko sa pre jarnú údržbu zatvorí na niekoľko dní. Informáciu priniesla Národná diaľničná spoločnosť. 

Tunel bude uzavretý od piatkovej noci 10.4. a bude uzavretý do 15.4. 2026Úsek D1 Beharovce – Široké bude tak na päť dní uzavretý. Dôvodom bude servis tunela Branisko. Ide o druhý najdlhší tunel na Slovensku, preto je potrebné si na údržbu vyhradiť dlhší čas, píše sa v tlačovej správe NDS.

Štandardne údržba pozostáva z čistenia ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie alebo tiež servisnej prehliadky technologickej časti tunela. Údržba tunela sa vykonáva, aby bol bezpečný a spoľahlivý pre motoristov. Zároveň pomáha predchádzať nehodám a drahým opravám tým, že sa včas odstraňujú poruchy a nečistoty.

Foto: TASR – Simona Ivančáková

Dopravné obmedzenia

„V prípade tunela Branisko ide o jeden z našich najdlhších a technologicky najnáročnejších tunelov, preto je rozsah jarného servisu prirodzene väčší. Našou prioritou je bezpečnosť motoristov, a preto venujeme kontrole a údržbe všetkých systémov maximálnu pozornosť,“ podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Stavebné práce si vyžiadajú aj obmedzenia v doprave. Obchádzková trasa bude vedená obojsmerne po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko-východ.

Národná diaľničná spoločnosť vyzýva motoristov, aby venovali pozornosť dopravnému značeniu označujúcemu obchádzku aj uzatvorený úsek. Veľmi často uzávery komplikujú práve vodiči, ktorí jazdia po pamäti a nevšimnú si, že tunel je uzavretý. V krajnom prípade to môže viesť až k ohrozeniu pracovníkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Svet má nový problém, na ktorý nie je pripravený: Prvé aerolinky už začali s rušením…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
