Vodiči, z tohto vám „odpáli dekel“: Cez Vianoce na tankovaní ušetríte, no potom to príde a zostanú vám len oči pre plač

Slovenskí motoristi tieto vianočné sviatky na tankovaní ušetria. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, výhľad pre ceny palív na slovenských čerpacích staniciach do konca roka je už klesajúci a v porovnaní s minulými Vianocami ušetríme na benzíne 0,5 % a na nafte dokonca 3,5 %. Zároveň tieto sviatky tankujeme najlacnejšie za ostatné dva roky.

Spolu so začiatkom roka by sa ceny palív u nás však mali začať postupne zvyšovať. „Do cien sa totiž premietnu vyššie sadzby DPH. Očakávame, že ceny benzínu by mohli v dôsledku toho stúpnuť v priemere o 4 centy a ceny nafty o 2 centy na liter,“ dodal Boháček.

Ostatný vývoj cien ropy znamená, že u nás podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa nepríde k podstatnejšiemu zlacneniu palív. Ceny benzínu tak ostanú naďalej s rezervou nad 1 eurom a 50 centami a nafta sa udrží nad 1 eurom a 45 centami. Jeho rakúske, maďarské aj slovinské ceny ostanú podobné ako na Slovensku, teda okolo 1 euro a 50 centov, pričom v Chorvátsku sú ceny ešte o 3 až 4 centy vyššie.

Najlacnejšie palivo v Česku

Najlacnejšie palivo do vznetových motorov možno z okolitých štátov EÚ kúpiť v Česku, kde sa cena udrží okolo 1 eura a 40 centov, pričom jeho poľské ceny dosahujú približne 1 euro a 45 centov. Rakúske, maďarské, slovinské a chorvátske ceny nafty sa pohybujú okolo 1 eura a 55 centov.

„Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 14 centov nižšie ako v celej EÚ a o 19 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 50. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesli približne o 1 cent na liter. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,505 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,70 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období natankovali za rovnakú cenu, a to v priemere za 1,459 eura za liter.