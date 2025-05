Vodiči, pripravte si pevné nervy: Kolóny v Bratislave a okolí komplikujú pondelkové ráno, z cesty sa stáva parkovisko

Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v pondelok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR a dopravný servis Stella centrum.

Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste. Zdržanie je tam 55 minút. Na obchádzke cez Ivanku pri Dunaji sa zdržia vodiči asi polhodinu. Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy a Malaciek.

Dopravné servisy hlásia približne 15-minútové zdržanie. V úseku Stupava – Záhorská Bystrica – Lamač je kolóna do 20 minút. Na rýchlostnej ceste R7 na vjazde Bratislava – Bajkalská – Trnavská je kolóna do desiatich minút. Do 15 minút si vodiči počkajú aj v úseku Dunajská Lužná – Rovinka.

Problémy sú aj pri Turčianskych Tepliciach

Cesta I/65 za obcou Turček v okrese Turčianske Teplice na Kremnické Bane v okrese Žiar nad Hronom zostala v pondelok ráno neprejazdná. Dôvodom je porucha kamióna. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Na miesto podľa nej už smeruje odťahová služba.