Vodiči, počítajte so zdržaním: Hromadná nehoda na R1 komplikuje dopravu, tomuto úseku sa radšej vyhnite

Na rýchlostnej ceste R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa v nedeľu popoludní zrazili štyri autá. Vodiči musia počítať so zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna STVR.
Vodiči nachádzajúci sa v kolóne by nemali zabudnúť na vytvorenie uličky záchrany, ktorá umožňuje bezproblémový prejazd záchranným zložkám.
