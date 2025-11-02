Šoféri, pozor: Diaľnicu D1 čakajú v novembri dve náročné uzávery, poznačte si tieto dátumy

Foto: TASR - Martin Baumann

SITA
Tomáš Čapák
D1 pri Bratislave čaká v novembri dvojica uzáver.

Práce na diaľnici D1 pri Bratislave pokračujú aj počas jesenných mesiacov. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že na stavbe sa pracuje na násypoch, protihlukových stenách či retenčných nádržiach. Čoskoro má byť motoristom odovzdaný most nad potokom Čierna voda. Postup prác si však v novembri vyžiada dvojicu uzáver diaľnice D1. Najskôr v smere do Bratislavy, o týždeň neskôr v opačnom smere.

Podľa diaľničiarov pôjde o jednu z najnáročnejších uzávierok diaľnice D1 za tento rok. Ak to počasie umožní, prvá z uzáver sa uskutoční od štvrtkovej noci 13. novembra a potrvá do neskorého nedeľného popoludnia 16. novembra. Týkať sa bude výlučne smeru do Bratislavy.

„V záujme minimalizovania počtu uzáver sme spojili dve do jednej. Počas štvrtkovej noci, piatka a sobotného doobedia sa bude vymieňať asfaltový koberec pri Vajnorskom jazere. Od piatkovej noci sa začnú práce v križovatke Triblavina,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Zmeny v organizácii dopravy

Uzávera bude sprevádzaná aj zmenami v organizácii dopravy. Počas štvrtkovej noci a celého piatka bude D1 uzatvorená od Vajnorského jazera, pričom motoristi budú môcť zísť v križovatke Bernolákovo a pokračovať po tzv. starej Seneckej ceste. Alternatívne bude možné pokračovať až po Vajnorské jazero a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču.

„Vytvorenie dvoch alternatívnych trás môže znížiť tlak na dopravu počas piatka. Dočasne umožníme motoristom napojiť sa na D4, no apelujeme na všetkých, aby rešpektovali dopravné značenia, čím sa napomôže plynulosti premávky,“ doplnil Mihálik.

Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

Kompletné uzavretie

Od piatkového večera sa plánuje kompletné uzavretie D1 od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Uzávera umožní vyznačiť nové, z veľkej časti už trvalé dopravné značenie v okolí križovatky Bernolákovo a zároveň inštalovať niekoľkotonový dopravný portál, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné montovať počas bežnej premávky.

Práce by mali skončiť v nedeľu popoludní až večer, v závislosti od počasia, ktoré ovplyvňuje najmä pokládku asfaltu a vyznačovanie vodorovného značenia. O týždeň neskôr sa plánuje druhá uzávera D1 v opačnom smere, tá sa však uskutoční výlučne počas víkendu.

Modernizácia D1 pred Bratislavou a výstavba križovatky D1/D4 patria medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Po ich dokončení vznikne plnohodnotná diaľnica, ktorá má odľahčiť dopravu v okolí hlavného mesta.

