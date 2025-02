Vodiči na to kašlú, zarábajú si tak na problém: Ak nemáte v aute tieto 4 veci, môžete dostať pokutu

Máte v aute všetko potrebné? S motorovým vozidlom nesmiete vyraziť na cesty, ak v ňom nemáte zbalené povinné vybavenie. To pomáha zabezpečiť bezpečnosť na cestách, a nielen v prípade nehody, ale aj pri nečakaných udalostiach, ako je napríklad porucha vozidla. Ak v aute nemáte všetko čo treba, môžete schytať pokutu.

Základom povinnej výbavy, ktorú určuje vyhláška č. 134/2018 Z. z., je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník. Ten slúži na označenie vozidla, ktoré muselo na ceste zastaviť napríklad v dôsledku poruchy alebo nehody.

Umiestniť ho treba najmenej 50 metrov od vozidla, čím zabezpečí včasné upozornenie a dostatočnú viditeľnosť pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Až 100 metrov za vozidlom však musí byť na rýchlostnej ceste alebo diaľnici. Ak by ste náhodou zastavili v zákrute, je potrebné, aby bolo trojuholník vidieť ešte pred ňou.

Ďalšou povinnou položkou je lekárnička, ktorá musí obsahovať predpísané zdravotnícke pomôcky. Vo všeobecnosti by ste s jej pomocou mali byť schopní poskytnúť prvú pomoc pri drobných zraneniach. Pozor treba dať na jej obsah, musí byť neporušený a čistý. Lekárnička by mala obsahovať aj kartu prvej pomoci.

Náhradné koleso alebo súprava na opravu pneumatík je tiež súčasťou povinnej výbavy vozidiel. Potrebujete aj príručný zdvihák a kľúč na matice či skrutky. Výnimkou sú tie vozidlá, ktoré majú technológiu, ktorá umožní kolesám jazdu aj po defekte (napr. Run-flat).

Reflexné vesty pre vodiča a pasažierov sú tiež dôležitou súčasťou výbavy. Nahradené však môžu byť napríklad aj reflexným overalom, nohavicami, bundou alebo pláštenkou. Musia byť v dosahu vodiča alebo pasažiera a slúžia na zvýšenie viditeľnosti v prípade núdze, keď sa osoby nachádzajú mimo vozidla na ceste.

Pokuta do 100 eur

Ak vám niečo z povinnej výbavy v aute chýba, mali by ste si to čo najskôr doplniť. Inak vám hrozí pokuta do výšky 60 eur na mieste, alebo do 100 eur v správnom konaní.

A síce povinné nie sú, je dobré ich mať po ruke – náhradné žiarovky a poistky. Ak by ste jazdili s vypálenou žiarovkou a zastavia vás policajti, pokute sa vyhnete v prípade, ak si ju na mieste vymeníte.

V aute by ste pre prípad nehody mali mať aj správu o nehode a pero, aby ste ju mali čím vypísať. V rámci cestných kontrol by ju však polícia kontrolovať nemala. No v prípade škodovej udalosti môžete mať problém. Ak ju nevyplníte a nepodpíšete, hrozí vám pokuta do výšky 60 eur.

Rovnako je potrebné, aby ste mali vo vozidle pri sebe dôležité doklady: vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (zelená karta) a doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Niektorí vodiči zase doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti (nad 65 rokov, vodiči nákladných vozidiel).