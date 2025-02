Známy slovenský výrobca zbankrotoval takmer po 60 rokoch. Situácia má však prekvapivý koniec, naďalej pokračuje aj výroba

Pred necelým rokom sme vás informovali o tom, že známy výrobca radiátorov Korad zbankrotoval. Neznamenalo to však definitívny koniec slovenskej firmy, ktorá aj naďalej pokračovala v produkcii a plnila si svoje zákazky. Ako sa teraz zdá, jej osud by mohol nabrať priaznivý smer.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa dostupných informácií, ktoré priniesol Denník E, spoločnosť Korad z konkurzu vykúpi za 1,3 milióna eur prekvapivý hráč – firma Panda-Košice. V minulosti sa pritom spomínali iní záujemcovia, no tí ponuku nepodali. Pomocnú ruku tak podáva spoločnosť zameraná na správu budov a facility manažment. Veriteľský výbor Koradu ponuku Pandy jednohlasne odobril na konci januára.

Ako ďalej portál uviedol, podľa ich zistení by mal manažment Pandy výrobu ďalej rozvíjať, čo je pre podnik pozitívna správa. Korene známej domácej spoločnosti siahajú až do roku 1968, pričom v nasledujúcich rokoch sa firma úspešne etablovala nielen na slovenskom trhu, ale aj v zahraničí. Košická fabrika však bola neskôr dlhšie v strate a nepomohol jej ani stanovený ozdravný plán. Príčinou bolo tiež prerušenie obchodných vzťahov s ruským a ukrajinským trhom, ktoré nedokázala nahradiť.

Okrem spomínaných trhov Korad dodáva aj do Českej republiky či Rumunska. Noví majitelia by tak mohli túto pôsobnosť ešte viac rozšíriť. Otázkou je, či sa postupne bude zvyšovať aj počet zamestnancov. Ten v dôsledku problémov klesol z pôvodných 130 na približne 90. Aktuálne tiež pri firme svietia nedoplatky do Sociálnej poisťovne presahujúce 400-tisíc eur, dlh má aj voči zdravotnej poisťovni – 27-tisíc eur.

Okrem toho košického výrobcu trápi aj ďalší problém – prebiehajúci súdny spor. Korad bol pred necelými tromi rokmi napadnutý za svoj názov iným českým výrobcom radiátorov – Korado z Českej Třebovej. Denník E uviedol, že veritelia zatiaľ tento spor vyriešili symbolickým prenájmom značky a obchodného mena.