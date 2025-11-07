Vodiči, držte si svoje peňaženky: Takéto sú ceny na čerpacích staniciach. Odborníci varujú pred ďalším vývojom

Benzín aj nafta sú najdrahšie od septembra, rásť môžu aj naďalej.

Ceny pohonných látok zaznamenali počas 44. týždňa viditeľné zvýšenie. Klasický aj prémiové benzíny, rovnako aj bežná nafta či jej prémiové druhy zvýšili priemernú cenu o štyri centy za liter. Bolo to výrazne dynamickejšie tempo, ako je dlhodobý priemer medzitýždňových úprav cien (1,5 centa za liter).

Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Aktuálne tempo zvýšenia ceny pri benzíne 95 bolo najvyššie od začiatku apríla (za 29 týždňov), pri obyčajnej nafte od polovice augusta (za 11 týždňov). Benzín aj nafta mali najvyššiu cenu od konca septembra.

Pohonné látky sú drahšie než pred rokom

Liter základného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,519 eura, prémiových benzínov za 1,727 eura. Bežná nafta dosiahla priemernú cenu po zvýšení 1,467 eura za liter, prémiové druhy 1,669 eura za liter.

Aktuálne ceny benzínov sa dostali nad úroveň z minulého roka, rovnako drahšie sa predávala aj motorová nafta. Pohonné látky boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka drahšie od 1 % do 3 %.

Ceny plynov sa zmenili len minimálne

Ceny plynov sa oproti predošlému týždňu upravili iba kozmeticky. CNG (stlačený zemný plyn) stál zvýšených 1,700 eura za kilogram, cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla na 1,576 eura za kilogram a LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za nezmenených 0,677 eura za liter.

Cenové pohyby boli iba na úrovni jednej desatiny centa za mernú jednotku. Súčasne cena CNG bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8 %, LNG o 6,5 %.

Analytik predpokladá stagnáciu cien

Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň stagnovať, resp. mierne rásť v rozmedzí 1 až 2 centy z dôvodu stagnácie cien ropy. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB. „Naratív na najbližšie týždne je, že trh je dobre zásobený a OPEC+ zatiaľ volí opatrnosť. Geopolitické faktory (sprísnené sankčné riziká voči ruskému ropnému toku) sú v pozadí, no krátkodobo nenarúšajú základný obraz, ktorý poukazuje na jemný prebytok a citlivosť cien na makrodáta z Ázie,“ vysvetlil analytik.

Spresnil, že ropný kartel OPEC+ potvrdil, že po miernom zvýšení ťažby o 137 000 barelov denne v decembri 2025 si dá v 1. kvartáli 2026 pauzu od ďalších navýšení. Kartel tým reaguje na riziko prebytku ponuky počas slabšej sezóny a chce si ponechať flexibilitu podľa vývoja zásob a cien. Trhy to čítajú skôr ako opatrnosť než obrat politiky.

Zásoby ropy v USA rastú

„Na strane fundamentov v USA hlásila Medzinárodná energetická agentúra (IEA – International Energy Agency) za týždeň končiaci 31. októbrom 2025 nárast komerčných zásob ropy o 5,2 milióna barelov na 421 miliónov barelov. Rafinérie boli menej využité v dôsledku jesenných odstávok, ide o typickú ‚shoulder season‘, teda medzisezónu medzi hlavnými špičkami dopytu, keď sa robí údržba a spracúva sa menej ropy,“ dodal analytik XTB.

Toto mnohým pokazí celý víkend: Očakávané GTA 6 sa opäť odložilo, takýto je nový dátum…

