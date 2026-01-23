Vodiči, dobrá správa má háčik: Ceny benzínu a nafty sa nehýbu, pokoj však nemusí trvať dlho

Ceny pohonných látok by na budúci týždeň mali stagnovať, mohli by sa pohybovať nahor alebo nadol v rozmedzí nula až dva centy. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ropa si krátko vydýchla po situácii vo Venezuele, keď tento týždeň bol jedným z impulzov miernej volatility na cene ropy Donald Trump. Najprv chcel uvaliť vysoké clá na niektoré Európske krajiny v nadväznosti na napätú situáciu okolo Grónska, no následne ustúpil od ostrejšej rétoriky voči Európe, čo trh čítal ako pozitívnu správu a menšie riziko obchodnej vojny,“ priblížil.
Ropa reaguje na politiku aj zásoby v USA
Na druhej strane, dáta z USA podľa analytika trh brzdia. „Najnovšie čísla ukázali, že americké komerčné zásoby ropy vzrástli o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 422,4 milióna barelov a zásoby benzínu vyskočili o 9 miliónov barelov. To je opäť potvrdenie signálu, že ponuky je zatiaľ dosť a veľký rast cien zatiaľ nehrozí,“ upozornil.
„Dopytový výhľad je však zmiešaný. IEA síce zlepšila odhad rastu dopytu v roku 2026 na približne 930.000 barelov denne, ale trh aj tak ostáva citlivý na to, či ponuka neporastie rýchlejšie než spotreba. Preto pri rope stále platí, že bez silnejšieho dopytového prekvapenia alebo výraznejšieho výpadku dodávok bude rast cien skôr limitovaný,“ dodal analytik XTB.
Benzíny a nafta dosiahli mesačné maximum
Ceny obyčajných aj prémiových benzínov a nafty počas 3. týždňa stúpli, dosiahli najvyššiu hodnotu za posledný mesiac. Tempo medzitýždňového nárastu cien o 1,5 centa za liter bolo výraznejšie ako v predchádzajúcich štyroch týždňoch, stále však na úrovni dlhodobého (ročného) priemeru. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,453 eura za liter (medzitýždňovo viac o 1,3 centa) a za liter prémiových benzínov 1,659 eura (viac o 1,5 centa).
Bežná nafta stála 1,402 eura za liter (viac o 1,4 centa) a prémiová nafta 1,601 eura za liter (viac o 1,6 centa). Základný benzín bol medziročne lacnejší o 8,8 % a nafta sa predávala za ceny o 9,3 % nižšie ako pred rokom. O približne 8 % boli nižšie aj ceny prémiových druhov benzínu a nafty.
Ceny plynov určených pre vozidlá sa v polovici januára medzitýždňovo menili iba pri LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,5 eura (viac o 0,6 centa). CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za nezmenených 1,747 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) ostala na hodnote 0,677 eura za liter. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Lacnejší ako vlani bol LPG o 11,6 % a LNG o 11,6 %.
Nahlásiť chybu v článku