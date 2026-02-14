Vo Vysokých Tatrách spadla lavína, strhol ju český turista: Záchranári ratovali 51-ročného muža

Foto: Horská záchranná služba

Petra Sušaninová
TASR
Turista mal veľké šťastie.

V sobotu predpoludním prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) prostredníctvom poľských kolegov z TOPR žiadosť o pomoc z oblasti Malého Hincovho plesa vo Vysokých Tatrách. Skupina skialpinistov bola svedkom pádu menšej doskovej lavíny, ktorú odtrhol jeden z dvojice českých turistov. Ako informovala HZS na svojej webovej stránke, druhého z dvojice lavína strhla.

„Našťastie muž ostal na povrchu lavíny, pričom utrpel iba poranenie dolnej končatiny v oblasti členka,“ uviedli záchranári s tým, že požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohla vzlietnuť. Na pomoc 51-ročnému českému turistovi vyrazili pozemne piati profesionálni a jeden dobrovoľný zmluvný záchranár HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry.

Svedkovia na mieste poskytli zranenému prvú pomoc, zateplili ho a začali s improvizovaným transportom po modrom turistickom značenom chodníku. Horskí záchranári po príchode pacienta ošetrili, uložili do transportného prostriedku a pokračovali v transporte k Popradskému plesu. Následne ho terénnym vozidlom HZS previezli do Starého Smokovca, kde ho odovzdali do starostlivosti privolanej rýchlej zdravotnej pomoci.

„Horská záchranná služba žiada všetkých, ktorí plánujú výlet do zasnežených horských oblastí, o dôsledné zváženie výberu trasy vzhľadom na aktuálne podmienky a o dodržiavanie sezónnej uzávery. Nezabúdajte na adekvátnu výbavu a sledovanie lavínovej situácie,“ dodali.

