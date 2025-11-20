Vlakové nešťastie v ČR: Žiadni Slováci medzi zranenými, vyjadrili sa už aj prezident a premiér

Foto: X/Policie ČR

Martin Cucík
TASR
Podľa informácií sa vo vlakoch nenachádzali žiadni Slováci.

Podľa českého prezidenta Petra Pavla je potrebné zaistiť, aby sa podobné nehody ako ranná zrážka vlakov v Juhočeskom kraji už neopakovali. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X a apeloval, aby bola nehoda čo najrýchlejšie a transparentne vyšetrená, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

S veľkým znepokojením sledujem správy o vážnej zrážke dvoch vlakov v okrese České Budějovice. Myslím na všetkých zranených a ich rodiny a ďakujem členom integrovaného záchranného systému, ktorí na mieste zasahujú. Je nevyhnutné, aby boli príčiny nehody čo najrýchlejšie a transparentne vyšetrené. Bezpečnosť občanov musí byť vždy na prvom mieste a je potrebné zaistiť, aby sa podobné nehody neopakovali,“ uviedol český prezident.

Predseda českej vlády v demisii Petr Fiala na sieti X napísal, že je po nehode v úzkom kontakte s ministrami dopravy a vnútra. „Na mieste prebieha plné nasadenie a je zaisťovaná starostlivosť o zranených a podpora cestujúcim,“ dodal a zraneným zaželal skoré uzdravenie.

Medzi zranenými by nemali byť Slováci

Medzi zranenými po štvrtkovej zrážke by nemali byť Slováci. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Podotkol, že situáciu však rezort naďalej vyhodnocuje.

Naše Veľvyslanectvo SR v Prahe je v kontakte s príslušnými orgánmi Českej republiky a podľa zatiaľ dostupných informácií sa medzi zranenými nenachádzajú občania SR, pričom situáciu naďalej dôkladne vyhodnocujeme,“ uviedlo MZVEZ.

Zranených vyše 40 ľudí

K nehode došlo po 6.00 h na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v okrese České Budějovice. Pri čelnej zrážke rýchlika s osobným vlakom utrpelo zranenia vyše 40 ľudí, z toho štyria ťažko, deväť stredne ťažko a zvyšní mali ľahké zranenia. Ťažko zranení sú hospitalizovaní v nemocnici v Českých Budějoviciach. Jeden z nich sa podľa stanice ČT24 nachádza na oddelení ARO a traja na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Príčina nehody zatiaľ nie je známa, zaoberá sa ňou dráhová inšpekcia. Tá uviedla, že trať, kde sa nehoda stala, nebola vybavená zabezpečovacím systémom ETCS. Prípad vyšetruje aj polícia, ktorá začala úkony pre podozrenie zo spáchania všeobecného ohrozenia. Obom rušňovodičom urobila dychovú skúšku, vplyv alkoholu vylúčila.

