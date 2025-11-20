Nešťastie v Česku: Na koľaji sa zrazil rýchlik s osobným vlakom, hlásia asi 40 ranených

Foto: X/Policie ČR

Martin Cucík
Železničné nešťastie aj u susedov.

Na úseku železnice medzi Zlívom a Dívčicami v okrese České Budějovice sa dnes ráno čelne stretli rýchlik a osobný vlak.

O udalosti informoval hovorca Správy železníc pre mimoriadne situácie Martin Kavka. Informovala ČT24.

Prevádzka sa podľa údajov Českých dráh zastavila okolo 06.20. „Prebieha zásah zložiek integrovaného záchranného systému a vyšetrovanie mimoriadnej udalosti. Prebieha zaisťovanie náhradnej autobusovej dopravy,“ uviedol dopravca.

Zranených je približne štyridsať ľudí. Dvaja utrpeli vážne zranenia, spresnili záchranári.

Cestujúci boli prevezení do nemocníc, príčina je zatiaľ neznáma

Cestujúci boli z vlakov evakuovaní, České dráhy pre nich zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu. Podľa polície boli všetci zranení, ktorých stav si to vyžadoval, prevezení do nemocníc.

Okolnosti, ktoré nehode predchádzali, zisťuje polícia. „Kriminalisti vo veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania všeobecného ohrozenia,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.

Generálny inšpektor Dráhovej inšpekcie Jan Kučera vo vysielaní stanice ČT24 uviedol, že trať, na ktorej sa vlaky zrazili, nie je vybavená zabezpečovacím systémom ETCS. Informáciu servera Zdopravy.cz, že rušňovodič rýchlika prešiel návestidlo Stoj a narazil do osobného vlaku, nepotvrdil s tým, že je to zatiaľ len špekulácia.

Ak by na tejto trati bol nainštalovaný systém ETCS, bol by plne funkčný a ak by bol nainštalovaný aj na dráhových vozidlách, k tejto nehode by s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo. Vlak by bol zastavený pred návestidlom,“ dodal Kučera.

Podľa českého ministra dopravy v demisii Martina Kupku sa so zavedením ETCS na tejto trati počíta po roku 2030. Nehoda podľa neho ukazuje, že je potrebné ďalej pokračovať v rozširovaní moderného zabezpečenia, ktoré je schopné predchádzať ľudskej chybe.

Za dôležité to považuje aj generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda. Na sieti X spresnil, že v súčasnosti je prevádzka ETCS zavedená na 620 kilometroch českých tratí a ďalšie úseky sa pripravujú.

