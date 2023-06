Video: Nacisti demonštrovali pred Disney Worldom. Pri Mickey Mousovi viali obrovské vlajky so svastikami

Skupina prívržencov nacizmu počas víkendu demonštrovala pred zábavným parkom Disney World v americkom štáte Florida. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky stanice Sky News.

Videozáznam zverejnený na sociálnych sieťach zachytáva demonštrantov, ako pred zábavným parkom mávajú obrovskými vlajkami so svastikami. Spolu s fotografiou guvernéra Rona DeSantisa a nápisom DeSantis urob v roku 2024 Ameriku Floridou mu vyjadrovali podporu pre republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách. Akákoľvek spojitosť DeSantisa s protestom nebola potvrdená.

Úrad šerifa v Orange County uviedol, že pred zábavným parkom sa v sobotu zhromaždilo asi 15 osôb. Protest rozpustil približne po dvoch hodinách a nikto nebol zatknutý.

„Úrad šerifa v Orange County odsudzuje nenávistné prejavy v akejkoľvek forme, ľudia však na základe prvého dodatku (ústavy USA garantujúceho úplnú slobodu slova) majú právo demonštrovať,“ uviedol úrad.

Videozáznam zverejnila v sobotu na sociálnej sieti Anna Vishkaee Eskamaniová, členka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu za Demokratickú stranu. „Nacisti sú práve teraz pred Disney Worldom – totálne odporné,“ napísala.

Nazis outside of Walt Disney World right now — absolutely disgusting. pic.twitter.com/WeXtRi3OSL

— Rep. Anna V. Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) June 10, 2023