Videli padať skalu, muž potom zmizol: Turista neprežil 200-metrový pád v Tatrách. Záchranári mu už nedokázali pomôcť

Poľský turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že so žiadosťou o pomoc sa na nich obrátili ešte v sobotu (28. 9.). Muža sa nepodarilo zachrániť ani napriek rýchlemu zásahu horských a leteckých záchranárov.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe na sociálnej sieti informovala, že skupina turistov stratila vizuálny kontakt so svojím kamarátom po tom, ako spozorovali padajúcu skalu a následne aj jeho pád. Informovala TASR.
„Počas postupu poľských turistov došlo u jednej osoby zo skupiny k výpadku približne 200 metrov do Batizovskej doliny. S ohľadom na terén a časovú dostupnosť boli na miesto vyslaní horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry v súčinnosti s posádkou VZZS letecky. Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených zložiek mohol lekár konštatovať iba úmrtie, nakoľko si muž vo veku 54 rokov privodil zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla HZS.
Telo nebohého záchranári následne transportovali do ústia doliny, kde ho odovzdali privolanej policajnej hliadke a obhliadajúcemu lekárovi. O pomoc na mieste požiadali aj ďalší traja Poliaci, ktorí neboli schopní pokračovať exponovaným terénom. Turistov tak letecky evakuovali do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovali ďalej samostatne.
