Obrovská tragédia sa odohrala priamo pred očami divákov: Akrobatka počas predstavenia spadla z výšky 5 metrov, na mieste zomrela

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
TASR
Nešťastiu sa prizeralo takmer 100 divákov.

Počas sobotného predstavenia v nemeckom meste Bautzen došlo k tragickému nešťastiu, pri ktorom cirkusová akrobatka spadla z hrazdy z výšky približne piatich metrov. Pád neprežila, uviedla miestna polícia. Po smrteľnom páde diváci opustili cirkusové šapitó a odišli domov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Účinkujúcu na mieste vyhlásili za mŕtvu. Incident sa odohral pred očami takmer 100 divákov, medzi ktorými bolo aj mnoho rodín s deťmi, uviedol v nedeľu policajný hovorca Stefan Heiduck. „Okamžite bol nasadený krízový intervenčný tím, ktorý sa postaral o návštevníkov a ostatných zamestnancov cirkusu,“ dodal Heiduck. Neposkytol však žiadne informácie o veku alebo národnosti ženy.

Tragická nehoda

Polícia v Bautzene klasifikovala incident ako pracovný úraz. V súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o možnom pochybení tretej osoby, uviedol hovorca. Dodal, že za prípravu vybavenia nesú zodpovednosť zvyčajne samotní cirkusanti.

Predseda Asociácie nemeckých cirkusových spoločností (VDCU) incident označil za tragickú nehodu. „Ale päť metrov nie je pre umelcov nijako zvlášť veľká výška – sú dobre trénovaní a stavaní. Musela mať veľkú smolu alebo narazila na nejakú prekážku,“ povedal Ralf Huppertz. Dodal, že povolanie cirkusantov so sebou nesie určité riziká a pri niektorých číslach nie je možné dosiahnuť stopercentnú bezpečnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z bytového domu museli evakuovať desiatky ľudí: V Snine došlo k podzemnému úniku plynu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac