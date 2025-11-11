Vera Wang ohromila svet módy. Keď fanúšikovia zistili jej vek, nechceli veriť vlastným očiam

Na slávnostnom večere CFDA Fashion Awards 2025 v New Yorku sa ukázala žena, ktorá svojím vystúpením pripomenula, že skutočný štýl nepozná hranice veku. V kontraste čierneho topu s dramatickými rukávmi a dlhej hodvábnej sukne v bielej farbe pôsobila neodolateľne – vyžaroval z nej pokoj, elegancia a prirodzené sebavedomie.
Ako uvádza denník Pravda, tou ženou bola Vera Wang, uznávaná návrhárka svadobných šiat, ktorá si na červenom koberci opäť získala všetku pozornosť. Jej outfit by zvládla aj žena o polovicu mladšia, no len máloktorá by v ňom pôsobila s takým pokojom a istotou. Celý vzhľad dotiahla do dokonalosti čiernymi okuliarmi a svojimi typickými, dlhými rovnými vlasmi.
Noc, ktorá spájala tradíciu a nové talenty
Na svojom Instagrame sa Wang podelila o fotografie z večera a priznala, že ju teší atmosféra, ktorá spája históriu módy s novými tvárami a nápadmi. Nezabudla ani na slová vďaky smerom k ikonám módneho sveta: „Ďakujem mojim drahým priateľom Ralphovi a Donatelle za inšpiráciu a eleganciu, ktoré prinášajú svetu módy,“ napísala k príspevku.
Na jednej z fotografií pózuje po boku návrhára Kennetha Colea, no pozornosť objektívov patrila jednoznačne jej. Vera Wang sa aj po desaťročiach v brandži pohybuje medzi módnymi elitami s rovnakou gráciou, s akou kedysi začínala – prirodzene a s noblesou.
