Veľký zvrat: Vagnerovci tvrdia, že sa sťahujú z Bachmutu. Majú obrovské straty a nedostatok munície

Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že sa do 10. mája stiahnu z Bachmutu a pozície odovzdajú pravidelnej ruskej armáde, informuje Reuters.

Prigožin taktiež v piatok kritizoval vedenie ruskej armády za údajný nedostatok munície a prisľúbil opatrenia. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.

🚨#Breaking, The Wagner group pulls out of Ukrainian Bachmut on May 10 – blames the Russian Ministry of Defense, the leader Prigozhin says according to Reuters.‼️‼️🍻🔜#Ukraine #Sevastopol #Bakhmut #Russia #Prigozhin #Kremlin #Wagner

pic.twitter.com/InUsKi2Kqm

— WarFrontline (@WarFrontline) May 5, 2023