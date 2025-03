Veľký smútok: 51 mŕtvych a 100 zranených si v túto noc vyžiadal požiar v nočnom klube. Na mieste bolo 1500 návštevníkov

Najmenej 51 ľudí prišlo v noci na nedeľu o život pri požiari, ktorý vypukol na koncerte v nočnom klube v meste Kočani ležiacom na východe Severného Macedónska. Ďalších vyše 100 osôb utrpelo zranenia. Oznámil to tamojší minister vnútra Panče Toškovski, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Minister priblížil, že požiar vypukol okolo 02:35 h. Mladí návštevníci klubu podľa Toškovského na mieste použili pyrotechniku, ktorá následne zrejme spôsobila, že strecha klubu začala horieť. Rezort vnútra už predtým informoval, že na mieste bolo v tom čase približne 1500 ľudí.

Miestna tlačová agentúra MIA píše, že ide o nočný klub nazvaný Pulse, kde koncertovalo miestne populárne hip-hopové duo DNK. Koncert začínal o polnoci a prišli naň hlavne mladí ľudia.

Zadržali jedného muža

Zranených previezli podľa vyhlásenia miestnych záchranárov do nemocníc v Kočani alebo do mesta Štip, vzdialeného približne 30 kilometrov južne od tohto mesta, a tiež do hlavného mesta Skopje. Pred nemocnicami, ale aj mestskými úradmi v Kočani, sa zhromaždili rodinní príslušníci domáhajúci sa informácií, píše AP.

Minister Toškovski bez ďalších podrobností informoval, že polícia zadržala v súvislosti s tragédiou jedného muža.

K tragédii sa na sociálnej sieti X medzičasom vyjadril aj predseda vlády Severného Macedónska Hristijan Mickoski. Uviedol, že Severné Macedónsko zažíva ťažký a veľmi smutný deň a vláda spraví všetko, aby aspoň trochu zmiernila bolesť blízkych a priateľov obetí.