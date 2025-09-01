Veľkú automobilovú značku čaká na Slovensku obrovská zmena vo vedení. Toto je jej účelom

Novým riaditeľom značky Peugeot na Slovensku sa stal od pondelka Peter Štefula. V tejto funkcii nahradil Zuzanu Karhútovú, ktorá prechádza na pozíciu riaditeľky novej značky z portfólia skupiny Stellantis Leapmotor.
Zmena má prispieť k ďalšiemu rozvoju značky
Peter Štefula doteraz zastával pozíciu riaditeľa oddelenia náhradných dielov a popredajných služieb pre značky Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep a Eurorepar Car Service.
Zmena vo vedení by mala podľa Peugeotu na Slovensku prispieť k ďalšiemu rozvoju značky a posilneniu vzťahov s obchodnými partnermi aj so zákazníkmi.
Odporúčané články
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku