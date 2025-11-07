Veľké zmeny pri dedení: Rezort spravodlivosti chce rýchlo a bez diskusie presadiť zmeny, títo dediči môžu mať problém

Novými zmenami v civilnom práve sa radikálne oslabí ochrana detí pri dedení. Upozornil na to exminister spravodlivosti a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas.
Ako vysvetlil, rezort spravodlivosti plánuje urýchlene a bez diskusie presadiť najväčšie zmeny v civilnom práve za viac ako 60 rokov. Kresťanskí demokrati súhlasia s tým, že občianske právo je potrebné modernizovať, keďže stojí ešte na socialistických základoch. S čím však nesúhlasia je, aby sa pod rúškom zmien v občianskom a obchodnom práve oslabovala ochrana rodiny a slabších.
Ovplyvní to najmä deti
KDH upozornilo, že rekodifikácia počíta s úplným zrušením Zákona o rodine z roku 2005 a presunutím jeho obsahu do nového megakódexu. „Obsahovo pritom dochádza k veľmi necitlivým zásahom do súčasného nastavenia rodinného práva, ktoré oslabujú ochranu rodiny, osobitne detí a nemajetnejších z manželov,“ varujú kresťanskí demokrati.
Karas zdôraznil, že rodina a manželstvo nesmú byť o biznise a vstup do manželstva sa nesmie podobať na podpisovanie obchodného kontraktu. „KDH odmieta rezignovať na ochranu slabších, osobitne detí, ktoré budú touto rekodifikáciou veľmi poškodené, ak nedôjde k úprave,“ vyhlásil Karas.
Najpodstatnejšou zmenou je však podľa neho radikálne oslabenie ochrany detí pri dedení. „Maloleté dieťa by malo – na rozdiel od súčasnej ochrany celého dedičského podielu – po novom garantované len dve desatiny tohto podielu. Ochrana maloletých detí sa teda znižuje o 80 percent a pri plnoletých o polovicu oproti súčasnému stavu,“ upozornil Karas s tým, že KDH je zásadne proti takémuto nezodpovednému zásahu do práv detí.
Správna by podľa neho bola volnejšia úprava nakladania s majetkom, napríklad prostredníctvom rodinných nadácií či ďalších nástrojov, ktoré by uľahčili správu rodinného majetku. „Riešenia nabádajúce k postupom, ktoré sa takmer vôbec nelíšia od vydedenia, však rozhodne nepovažuje za správne, keďže povedú len k vytvoreniu ďalšieho napätia v rodinách a k oslabeniu prirodzenej generačnej solidarity,“ zdôraznil Karas.
Kresťanskí demokrati tak vyzývajú vládu, aby zastavila takýto nezodpovedný a škodlivý proces. KDH žiada, aby vytvorili viac času na odbornú a hodnotovú diskusiu. V prípade, že budú výhrady KDH akceptované, tak zmeny podporí.
Ministerstvo reaguje, nejde o náhle rozhodnutie
Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom stanovisku v reakcii na tvrdenia KDH uviedlo, že návrh nového Občianskeho zákonníka nie je výsledkom náhleho či politicky motivovaného rozhodnutia. „Ide o legislatívny proces, ktorý má svoju kontinuitu. Všetky vlády Slovenskej republiky mali jeho prípravu vo svojom programovom vyhlásení, hoci sa ho doteraz nepodarilo dotiahnuť do konca,“ poznamenalo.
Konkrétny návrh zákona je podľa neho výsledkom viac ako desaťročnej systematickej prípravy, diskusie a tvorby podkladov. Tvrdí, že nový Občiansky zákonník je postavený na monistickom princípe. „Znamená to, že zjednocuje a sprehľadňuje právnu úpravu civilného práva, ktorá je v súčasnosti roztrieštená v rôznych zákonoch, napríklad v zákone o bytoch a nebytových priestoroch či v zákone o rodine. Cieľom je vytvoriť ucelený a pre občana zrozumiteľný kódex, ktorý zjednoduší orientáciu v právnych predpisoch,“ vysvetľuje v stanovisku, ktorý poskytla hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
Zákon o rodine je preto do návrhu Občianskeho zákonníka podľa ministerstva integrovaný, pričom sa zachováva jeho doterajšia filozofia aj základné princípy právnej úpravy rodiny. „Nejde teda o žiadnu zmenu hodnotového rámca, ani o zásah do ústavných východísk, ktoré definujú rodinu, manželstvo a ich postavenie v spoločnosti. Sme presvedčení, že návrh je v plnom súlade s ústavným rámcom Slovenskej republiky, a to ako v jeho historickom, tak aj v aktuálnom znení,“ približuje.
Rezort zároveň zdôraznil, že návrh nemá žiadny politický charakter. Pripravovali ho podľa neho výlučne odborníci z oblasti civilného práva a príbuzných odborov. „Návrh bol zverejnený na webovej stránke ministerstva už na začiatku leta, pričom verejnosť mala možnosť sa s ním oboznámiť a pripomienkovať ho. Po finalizácii paragrafového znenia bol materiál predložený do mimoriadne predĺženého medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého budeme dôsledne vyhodnocovať všetky doručené pripomienky,“ uviedli z ministerstva.
To očakáva, že legislatívny proces bude ukončený v priebehu leta budúceho roka, pričom navrhovaná účinnosť zákona je od polovice roka 2027. Podľa neho tak ponúka ešte dostatok priestoru na odbornú a vecnú diskusiu.
Z rezortu spravodlivosti dodali, že sú pripravení diskutovať aj s hnutím KDH o ich pripomienkach a postrehoch. „Radi budeme viesť konštruktívny dialóg o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom verejnej diskusie, a sme otvorení racionálnym úpravám tam, kde budú mať svoje vecné a odborné opodstatnenie, napríklad pri výške povinných podielov v dedičskom konaní či iných čiastkových otázkach,“ píše ministerstvo.
