Veľká slovenská banka čelí štrajku, desiatky zamestnancov vyšli do ulíc: Žiadajú viac peňazí, takto to ovplyvní klientov

Utorkové ráno bolo na rohu Žabotovej a Šancovej ulice rušnejšie, ako obvykle. Na mieste sa zišli desiatky ľudí, konkrétne zamestnancov banky UniCredit, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na aktuálne platové ohodnotenie. Po prvotných signáloch teda prišiel aj ostrý štrajk, o situácii informovali Hospodárske noviny.

Zvýšenie miezd o 10 %

Pracovníci banky počas štrajku poukazujú na reálny pokles miezd a infláciu, ktorá na Slovensku dosiahla viac ako 12 %. Ako informujú HN, na stole už je údajne aj ponuka zo strany zamestnávateľa. Malo by ísť o 10 % zvýšenie miezd tak, že 7 % porastú celoplošne a 3 % sa majú pridať individuálne. „Okrem toho je v hre aj jednorazový príspevok, ktorý by sa vyplatil v prvom kvartáli budúceho roka. Išlo by o 60 % objemu fixných miezd,“ píšu HN.

„Záväzok manažmentu je naďalej rokovať a dosiahnuť dobrú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme zamestnancov a dlhodobej udržateľnosti nášho podnikania. Manažment napriek náročnému ekonomickému prostrediu, v rámci kolektívneho vyjednávania predložil odborovej organizácii realistickú a zodpovednú ponuku, ktorá aktuálne patrí k najlepším nielen v bankovom sektore,“ povedala hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.

Zásadný posun napokon nenastal

Manažment UniCredit Bank sa podľa vlastných slov snaží zamestnancom vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky, a to ako v platovej oblasti, tak aj v oblasti ďalších benefitov. Na konci dňa však predstúpila pred štrajkujúcich zamestnancov predsedníčka odborov v UniCredit Bank Jana Szászová, ktorá nemala pozitívne správy. „Stretnutie zatiaľ žiadny zásadný posun neprinieslo. Dohodli sme sa len na mzdovom poriadku, kde sa spor o jednu vetu ťahal už od júna,“ vyjadrila sa pre HN.

Banka zároveň ubezpečila klientov, že jej prevádzka nie je štrajkom ohrozená a funguje v štandardnom režime. Ak ste teda klientom spomínanej banky, udalosti by sa vás momentálne nemali dotknúť a vaše požiadavky by mali byť vybavené.