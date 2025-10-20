Veľká novinka v živote Mariky Gombitovej: Fanúšikovia sú dojatí, nastala u nej veľká zmena, ktorá ju zbavila bolesti

Speváčka, známa pre svoj jedinečný hlas, prežíva príjemné chvíle. Smutný okamih tak vystriedala radostná správa, ktorú si nemohla nechať pre seba. Leto bolo u nej bolestivé, keďže jej zomrel milovaný psík. Stratu niesla ťažko, takže na tohtoročné leto zrejme nebude spomínať najlepšie.
Fanúšikom sa nečítala dobre jej správa o úmrtí psíka – bišona, ktorému dala symbolické meno Láska. Prišlo im to ľúto, preto nechýbali slová plné podpory, ktorými bola speváčka zaplavená na sociálnej sieti. Ako to už býva, po mrakoch vždy vyjde slnko. Podobne aj u Mariky Gombitovej, ktorá oznámila priaznivcom na Instagrame správu, oveľa príjemnejšiu než tú predošlú.
Čo sa stalo?
V jej živote došlo k zmene. „Milí moji fanúšikovia, rada by som sa s vami podelila o radostnú novinku,“ začala Marika na svojom Instagrame. „Pred pár dňami mi moji drahí priatelia, Julko a Majka Hronovci, darovali k mojim nedávnym narodeninám krásne šteniatko bišónika. Dala som mu meno Carino, ale volám ho aj Carissimo (tal. najdrahší),“ pokračovala umelkyňa, ktorá je šťastím bez seba.
Vďaka novej spoločnosti, ktorú speváčke robí psík, sa jej bude oveľa ľahšie vyrovnávať so stratou predošlého domáceho miláčika. „Majka a Julko, ešte raz vám zo srdca ďakujem, opäť ste do môjho života vniesli radosť, Marika,“ dodala na záver k fotografii so šteniatkom.
