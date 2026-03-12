Vedci varujú pred typom ľudí vo vašom okolí: Vaše telo pri nich starne rýchlejšie

Chronický stres si väčšina ľudí spája najmä s pracovným vyťažením, finančnými problémami alebo zdravotnými ťažkosťami. Vedci však upozorňujú, že výrazným zdrojom dlhodobého napätia môžu byť aj niektorí ľudia v našom najbližšom okolí.
Podľa magazínu The New York Post sa vedci zamerali na ľudí, ktorí vo vzťahoch pravidelne spôsobujú konflikty, problémy alebo napätie. Výskum naznačuje, že prítomnosť takýchto osôb v živote môže súvisieť s rýchlejším biologickým starnutím organizmu.
Analýza ukázala, že bunky ľudí vystavených takémuto stresu môžu starnúť približne o 1,5 percenta rýchlejšie než by zodpovedalo ich skutočnému veku. Inými slovami, za jeden kalendárny rok môžu biologicky zostarnúť o niečo viac než jeden rok.
Stres zo vzťahov môže zaťažovať telo podobne ako iné problémy
Výsledky naznačujú, že nepríjemné medziľudské vzťahy môžu mať na organizmus podobný vplyv ako iné dlhodobé stresové situácie, napríklad finančné ťažkosti, pracovný tlak alebo sociálne problémy. Neustále napätie môže podporovať zápalové procesy v tele, oslabovať imunitný systém a zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Hlavný autor štúdie, sociológ z New York University Byungkyu Lee, zdôraznil, že výskum nepreukazuje priamu príčinu. Vedci skôr pozorovali súvislosť medzi stresujúcimi vzťahmi a tým, ako rýchlo sa menia biologické procesy spojené so starnutím.
