Vedci odhalili ďalšie tajomstvo dlhovekosti: Tieto tri údaje by ste si mali všímať na každej preventívnej prehliadke u lekára

Predstavte si, že oslavujete svoje sté narodeniny. Cítite sa dobre, máte jasnú myseľ, telo vás poslúcha a stále si užívate život. Znie to ako sci-fi? Možno nie. Vedci totiž odhalili ďalší kúsok skladačky, ktorý odlišuje ľudí dožívajúcich sa storočnice od ich rovesníkov s kratším životom.

Ako dosiahnuť vysoký vek a zároveň si udržať dobré zdravie? Táto otázka fascinuje vedcov už stáročia. Ako píše The Conversation, najnovší výskum švédskych vedcov, ktorý je doteraz najväčšou štúdiou na svete skúmajúcou dlhovekosť, priniesol zaujímavé zistenia.

Štúdia 35 rokov sledovala zdravotný stav 44-tisíc ľudí vo veku 64 až 99 rokov, pričom z tejto vzorky sa 1 224 ľudí dožilo 100 rokov. Výskum odhalil, že to, či máme predpoklady dožiť sa 100 rokov, sa ukazuje už v strednom veku.

Storočnica nie je žiadna náhoda

Ukázalo sa, že tí, ktorí prekročili magickú hranicu 100 rokov, mali už od šesťdesiatky lepšie hladiny cukru, kreatinínu a kyseliny močovej, čo sú látky, ktoré sa spájajú s metabolizmom, obličkami a zápalmi v tele.

Jednoducho povedané, ich telo fungovalo stabilnejšie. Vedci tiež zistili, že len minimum storočných ľudí malo vysokú hladinu cukru v krvi (nad 6,5 mmol/l). To znamená, že ak chcete žiť 100 rokov, cukor a obličky musíte mať pod kontrolou.

Práve preto možno nie je zlý nápad pri každej preventívnej prehliadke u obvodného lekára venovať pozornosť výsledkom krvných testov a sledovať hodnoty cukru, kreatinínu či kyseliny močovej. Nakoľko práve tieto tri ukazovatele môžu naznačiť, ako na tom bude vaše telo o desaťročia a včasná úprava životného štýlu môže výrazne zvýšiť šance na dlhý a zdravý život.

Dlhý život nie je len o génoch

Samozrejme, genetika zohráva dôležitú úlohu, ale životný štýl je minimálne rovnako dôležitý. To, ako sa stravujete a koľko sa hýbete, ovplyvňuje, ako vaše telo zvláda proces starnutia.

Na základe tohto výskumu môžeme povedať, že ak sa chcete dožiť stovky, nestojí to len na náhode. Dôležité je udržiavať si stabilnú hladinu cukru, zdravú funkciu metabolizmu, starať sa o svoje obličky a pečeň.

Podľa vedcov to môžete dosiahnuť zdravým jedlom a obmedzenou konzumáciou alkoholu. Nie je to síce žiadna zázračná pilulka nesmrteľnosti, ale môže to byť cesta k dlhému a zdravému životu.