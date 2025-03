Na 30 dní som vylúčila cukor zo svojho života: Bolo to ťažšie, než som čakala, pohľad na váhu spôsobil šok

Esenciou každej sladkosti je jedna dôležitá zložka — cukor. Potravinársky priemysel dobre pozná jeho silu, a preto ho pridáva takmer do všetkého. Cukor má však horko-sladkú povesť, pokiaľ ide o zdravie. Preto ma zaujímalo, či je skutočne „bielym jedom“, alebo zohráva v našom tele dôležitú úlohu. Tiež som sa zaujímala aj o to, či sú jeho „zdravé“ alternatívy skutočne zdravšie. Aby som to zistila, rozhodla som sa na 30 dní vylúčiť pridaný cukor zo svojej stravy. Neočakávala som drastické zmeny, ale bola som zvedavá, ako sa to prejaví na mojom tele.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Detox od cukru bol v podstate aj moje novoročné predsavzatie — chcela som na mesiac vyradiť pridaný cukor zo svojho jedálnička a zistiť, či na svojom tele spozorujem nejakú pozitívnu, alebo naopak negatívnu zmenu. A povedzme si pravdu, dať si očistu od sladkostí krátko po vianočných sviatkoch je určite dobré pre telo.

Počas tejto mojej malej výzvy som sa ponorila hlbšie do témy cukru. Čítala som viacero vedeckých článkov a názorov odborníkov. Najviac ma však zaujímalo, či ma ovládne chuť na sladké, či výzvu zvládnem až do úspešného konca a ako na tom bude moja energia.

Keď som sa rozhodla na mesiac vylúčiť pridaný cukor zo svojej stravy, nečakala som dramatické zmeny, ale chcela som zistiť, ako to ovplyvní moje telo, najmä pleť. Nakoľko na internete často vidím fotografie ľudí, ktorí po vysadení cukru zaznamenali žiarivejšiu pleť, a keďže ja mám pleť so sklonom k akné, tak ma zaujímalo, či sa naozaj niečo zmení a aj ja budem mať zrazu tvár ako porcelánová bábika.

Moja výzva neznamenala úplné vyradenie všetkých foriem cukru. Naďalej som jedla ovocie, zeleninu, chlieb a mliečne výrobky, kde sa tiež nachádza cukor. Vyhýbala som sa však všetkým potravinám s pridaným cukrom, čiže žiadne koláče, čokolády, cereálie, sladené nápoje a podobne.

Môj jedálniček sa v podstate nezmenil. Na raňajky zvyčajne jem vajcia s pečivom a so zeleninou, na desiatu a olovrant ovocie, na obed a večeru zeleninovú polievku, mäso so zemiakmi, ryžou alebo cestoviny s omáčkou, prípadne rybu.

Tiež sa nezmenil ani môj bežný tréningový plán — päťkrát týždenne silový tréning vo fitnescentre, dvakrát do týždňa joga doma a takmer každodenné hodinové prechádzky so psom v lese.

Prvé dni nenastala žiadna zmena, ale…

Prvé dni som necítila žiadnu výraznú zmenu. Keďže bežne nejem veľa sladkostí, nečakala som „abstinenčné príznaky“. Dokonca sa dá povedať, že sladké jedlá ani nemám veľmi rada. Preferujem skôr slané „maškrty“. Ak sa však rozhodnem dať si niečo sladké, tak zvyčajne doma upečený koláč.

Napriek tomu sa po pár dňoch objavila chuť na sladké. Dokonca aj na čokoládu, ktorú normálne ani nemám v obľube. Tento paradox ma prekvapil — zakázané ovocie naozaj chutí najlepšie.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného