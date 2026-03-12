Vedci naliali do oceánu 65-tisíc litrov chemikálií: Škvrna sa šírila, mali na to dobrý dôvod

Možno máme nástroj, ako zachrániť planétu. Oceány dnes totiž obsahujú približne 38 miliárd ton oxidu uhličitého (CO₂). Vedci sa preto snažia otestovať metódu, ktorá má potenciál obnoviť prirodzenú alkalitu oceánov, ktorá sa postupne znižuje práve pre rastúce množstvo CO₂ v atmosfére.
S týmto cieľom naliali vedci počas štyroch dní do vôd pri pobreží Bostonu veľké množstvo hydroxidu sodného. Testovali metódu s názvom Ocean Alkalinity Enhancement (OAE).
Výskumníci na nej pracujú už roky a považujú ju za jednu z významných potenciálnych stratégií boja proti klimatickej zmene, píše MailOnline. O výsledkoch sa dozvedáme vďaka tlačovej správe z 26. februára.
Mohla by vyriešiť dva problémy naraz
V teórii by mohla metóda riešiť dva problémy naraz: pomôcť uzamknúť prebytočný CO₂ z atmosféry a zároveň zmierniť okysľovanie oceánov. Ak je totiž CO₂ rozpustený v morskej vode, vytvára slabú kyselinu. Tá postupne znižuje pH oceánov a mení chemické prostredie, od ktorého závisí veľká časť morského života.
Katastrofálne dôsledky kyslého prostredia na morský život možno podľa vedcov pozorovať už dnes. Zvýšená kyslosť oceánov narúša schránky niektorých morských živočíchov, poškodzuje koraly a môže ovplyvňovať aj tvrdé tkanivá rýb, napríklad zuby žralokov.
Metódu otestovali priamo v oceáne
Projekt LOC-NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope) je prvým rozsiahlejším, ktorý testuje vplyv metódy OAE priamo v otvorenom oceáne.
Vedci z Inštitútu oceánografie Woods Hole pred realizáciou experimentu získali súhlas americkej Agentúry na ochranu životného prostredia. Následne aplikovali 65-tisíc litrov alkalickej chemikálie do morskej vody pri pobreží Bostonu v spolupráci s miestnymi rybármi.
Ďalším krokom bolo nasadenie moderných technológií. Vedci sledovali, ako sa škvrna vo vode šírila a aké zmeny spôsobuje. Počas nasledujúcich dní vedci zaznamenali približne 10 ton uhlíka vstupujúceho do vody. Zároveň namerali zvýšenie pH z hodnoty 7,95 na 8,3, teda približne na úroveň, ktorá bola pre oceány typická v predindustriálnom období.
