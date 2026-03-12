Vedci naliali do oceánu 65-tisíc litrov chemikálií: Škvrna sa šírila, mali na to dobrý dôvod

Ilustračná foto: Pexels / Daniel Cojanu, Undercurrent Productions, ©Woods Hole Oceanographic Institution

Michaela Olexová
Do Mainského zálivu sa minulý august dostalo 65-tisíc litrov chemikálií. Nešlo však o priemyselnú haváriu.

Možno máme nástroj, ako zachrániť planétu. Oceány dnes totiž obsahujú približne 38 miliárd ton oxidu uhličitého (CO₂). Vedci sa preto snažia otestovať metódu, ktorá má potenciál obnoviť prirodzenú alkalitu oceánov, ktorá sa postupne znižuje práve pre rastúce množstvo CO₂ v atmosfére.

S týmto cieľom naliali vedci počas štyroch dní do vôd pri pobreží Bostonu veľké množstvo hydroxidu sodného. Testovali metódu s názvom Ocean Alkalinity Enhancement (OAE).

Výskumníci na nej pracujú už roky a považujú ju za jednu z významných potenciálnych stratégií boja proti klimatickej zmene, píše MailOnline. O výsledkoch sa dozvedáme vďaka tlačovej správe z 26. februára.

Mohla by vyriešiť dva problémy naraz

V teórii by mohla metóda riešiť dva problémy naraz: pomôcť uzamknúť prebytočný CO₂ z atmosféry a zároveň zmierniť okysľovanie oceánov. Ak je totiž CO₂ rozpustený v morskej vode, vytvára slabú kyselinu. Tá postupne znižuje pH oceánov a mení chemické prostredie, od ktorého závisí veľká časť morského života.

Katastrofálne dôsledky kyslého prostredia na morský život možno podľa vedcov pozorovať už dnes. Zvýšená kyslosť oceánov narúša schránky niektorých morských živočíchov, poškodzuje koraly a môže ovplyvňovať aj tvrdé tkanivá rýb, napríklad zuby žralokov.

Metódu otestovali priamo v oceáne

Projekt LOC-NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope) je prvým rozsiahlejším, ktorý testuje vplyv metódy OAE priamo v otvorenom oceáne.

Ilustračná foto: Daniel Cojanu, Undercurrent Productions, ©Woods Hole Oceanographic Institution

Vedci z Inštitútu oceánografie Woods Hole pred realizáciou experimentu získali súhlas americkej Agentúry na ochranu životného prostredia. Následne aplikovali 65-tisíc litrov alkalickej chemikálie do morskej vody pri pobreží Bostonu v spolupráci s miestnymi rybármi.

Ďalším krokom bolo nasadenie moderných technológií. Vedci sledovali, ako sa škvrna vo vode šírila a aké zmeny spôsobuje. Počas nasledujúcich dní vedci zaznamenali približne 10 ton uhlíka vstupujúceho do vody. Zároveň namerali zvýšenie pH z hodnoty 7,95 na 8,3, teda približne na úroveň, ktorá bola pre oceány typická v predindustriálnom období.

Mohli by takéto projekty riešiť klimatické zmeny?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac