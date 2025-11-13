Valí sa na nás „beštia z východu“: Udrie už o pár dní, prídu mrazy aj sneh. Takto ovplyvní počasie na Slovensku

Niektorým sa môže zdať, že november je tento rok nezvyčajne teplý, no meteorológovia upozorňujú, že tento pocit dlho nevydrží. Už o niekoľko dní sa počasie výrazne zmení. Modely naznačujú, že do Európy dorazí vlna arktického vzduchu, ktorá môže priniesť jav známy ako beštia z východu.

Tento fenomén v roku 2018 spôsobil extrémne mrazy, snehové búrky a paralyzoval veľkú časť svetadielu. Na možný návrat tohto javu upozornil portál Belfast Live.

Teplé dni sa končia, prichádza studený vzduch

Meteorológ Kenneth McDonagh vysvetlil, že v atmosfére sa už začínajú objavovať signály, ktoré naznačujú príchod výrazného ochladenia. „Model Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia ukazuje, že po polovici novembra sa nad Európu môžu presunúť studené vzduchové hmoty,“ uviedol.

Podľa McDonagha môže toto ochladenie priniesť „ostré mrazy, ľad a sneženie, najmä v severných oblastiach“. Studený severný vietor prinesie suché, no veľmi chladné počasie, ktoré sa môže rýchlo rozšíriť aj do strednej Európy.

Atmosféra sa mení a zima sa blíži

Model ECMWF zaznamenal aj náhle otepľovanie stratosféry, čo býva často predzvesťou silnej zimy. Tento jav narúša prúdenie vzduchu a o niekoľko týždňov po ňom zvyčajne nasleduje výrazný pokles teplôt. „Podobná situácia nastala aj v roku 2018, keď beštia z východu priniesla extrémne mrazy a snehové búrky,“ pripomenul McDonagh.

Meteorológ zároveň upozornil, že v posledných hodinách došlo aj k geomagnetickej búrke stupňa G3, ktorú spôsobila aktivita Slnka. „Slnečný vietor momentálne dosahuje rýchlosť viac ako 800 kilometrov za sekundu a búrka môže trvať do večera,“ dodal. Tento jav zároveň zvyšuje šancu na pozorovanie polárnej žiary aj v oblastiach, kde sa bežne neobjavuje.

Studený zlom potvrdzujú aj ďalšie modely

Podľa meteorológa Nicka Critcha ukazujú oba hlavné modely, GFS aj ECMWF, zmenu trendu už od budúceho týždňa. „Zmena je jasne viditeľná. Očakávame veterné a studené obdobie, ktoré ukončí mierne počasie,“ uviedol. Aj keď ide zatiaľ o predbežné výpočty, odborníci sa zhodujú, že počasie sa zlomí už v priebehu niekoľkých dní.

Ak sa predpoveď naplní, polovica novembra prinesie mrazy, ľad a sneženie, ktoré môžu pripomenúť drsnú zimu spred siedmich rokov. V roku 2018 zasiahla beštia z východu väčšinu Európy, doprava sa zastavila, školy zostali zatvorené a teploty klesli pod -15 °C. Tento rok sa november začal nezvyčajne pokojne, no meteorológovia upozorňujú, že mierne dni sa končia a zima sa už blíži.

Ako „beštia z východu“ ovplyvní počasie na Slovensku

Podľa analýzy portálu iMeteo by mala zmena doraziť aj na naše územie už v druhej polovici budúceho týždňa. Najskôr sa ochladí na severe a východe krajiny, kde môžu teploty v noci klesnúť pod nulu a objaviť sa prvé snehové prehánky.

Na juhu a západe Slovenska sa ochladenie prejaví neskôr, no aj tam sa očakáva pokles teplôt na 3 až 6 °C a v noci aj mrazy. Podľa meteorológov by sa mal vietor zmeniť na severovýchodný, čo ešte viac podporí prúdenie studeného vzduchu.

V horských oblastiach a na severe Slovenska môže už v druhej polovici novembra napadnúť prvý sneh, zatiaľ čo doliny čaká chladné, hmlisté a veterné počasie. Koniec mesiaca tak môže priniesť aj trvalejšiu snehovú pokrývku.

