Vajcia za 2,29 a maslo za 4,29: Američanka ukazuje, koľko stojí bežný nákup vo fínskom Lidli pri priemernom plate 3 000 eur

Veľké obchodné reťazce sa stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých miest – slovenských, ale aj zahraničných. Možno aj vy chodievate svoje týždenné nákupy vybaviť do Lidla. Američanka, ktorá sa presťahovala do Fínska, ukazuje, koľko zaplatí za bežný nákup.
Recykluje každý
Shirley je Američanka, no jej manžel je pôvodom z Fínska. Pred časom vysvetlila, že Amerika pre nich bola jednoducho pridrahá. Po tom, ako sa im narodili deti a kúpili si dom, žili od výplaty k výplate a len dúfali, že neprídu žiadne nečakané výdavky. Aj tak však po finančnej stránke nestíhali.
Napokon sa rozhodli presťahovať do Fínska a Shirley divákom prostredníctvom YouTube kanálu Finlandia Diaries ukazuje, aké to tam je. Kroky Shirley smerovali najprv do pekárne, ktorá je známa pestrou ponukou pečiva. Okrem toho, že je chutné, sa vraj jeho nadbytok predáva za veľmi priateľské ceny. Pulty boli plné na prasknutie, pričom za kilo chleba sa platí 3,69 eura a za kilo sladkého pečiva 6,99 eura.
Podobne ako na Slovensku, aj vo Fínsku funguje systém recyklácie fliaš a plechoviek. Shirley vysvetľuje, že za malé fľaše sa platí záloha 15 centov, za veľké ale aj 40 centov, vo Fínsku preto recykluje takmer každý. Navyše, na nákup si každý musí doniesť vlastné nákupné tašky.
Toto youtuberku prekvapilo
Nákup začala youtuberka v sekcii pečiva, pričom napríklad croissanty stáli 65 centov. Banány vyšli 1,59 eura za kilogram. Prekvapilo ju, že v Lidli neraz človek nájde aj rôzne exotické ovocie, aké by vo Fínsku nečakal, napríklad pomelo či liči.
Balenie paradajok stálo 3,19 eura. V nákupnom košíku skončila aj šalátová uhorka za 1,51 eura. Nechýbalo ani niečo sladké pod zub, 300-gramové balenie keksíkov vyšlo na 3,45 eura. 8-kusové balenie organických vajíčok zas stojí 2,29 eura. 2-kilogramové balenie múky vyjde na 1,55 eura. K tomu Shirley pridala 4 organické jablká za 2,49 eura.
Platy na úrovni okolo 3 000 eur
Za balenie salámy zaplatí zákazník 2,99 eura a za kilogram syra 6,65 eura. Podľa youtuberky bol práve veľmi lacný, inokedy vraj stojí aj okolo 8 eur. Za maslo zaplatí 4,29 eura. Balenie strúhanej mozzarelly vyjde na 1,79 eura a mlieko na 99 centov až 1,09 eura.
Shirley do košíka pridala ešte niekoľko ďalších vecí, ako plastové košíky, hračky a farbičky pre deti, čistiace prostriedky či potreby do kuchyne. Celkovo Shirley a jej manžela vyšiel veľký nákup na niečo vyše 184 eur. Mimochodom, podľa webu Numbeo sa vo Fínsku v reštaurácii najete od 12 eur. Priemerný plat sa tu pohybuje na úrovni okolo 3 000 eur.
