Vajcia za 2,29 a maslo za 4,29: Američanka ukazuje, koľko stojí bežný nákup vo fínskom Lidli pri priemernom plate 3 000 eur

Foto: YouTube (Finlandia Diaries)/ Unsplash

Petra Sušaninová
Aké sú ceny vo Fínsku?

Veľké obchodné reťazce sa stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých miest – slovenských, ale aj zahraničných. Možno aj vy chodievate svoje týždenné nákupy vybaviť do Lidla. Američanka, ktorá sa presťahovala do Fínska, ukazuje, koľko zaplatí za bežný nákup.

Recykluje každý

Shirley je Američanka, no jej manžel je pôvodom z Fínska. Pred časom vysvetlila, že Amerika pre nich bola jednoducho pridrahá. Po tom, ako sa im narodili deti a kúpili si dom, žili od výplaty k výplate a len dúfali, že neprídu žiadne nečakané výdavky. Aj tak však po finančnej stránke nestíhali.

Napokon sa rozhodli presťahovať do Fínska a Shirley divákom prostredníctvom YouTube kanálu Finlandia Diaries ukazuje, aké to tam je. Kroky Shirley smerovali najprv do pekárne, ktorá je známa pestrou ponukou pečiva. Okrem toho, že je chutné, sa vraj jeho nadbytok predáva za veľmi priateľské ceny. Pulty boli plné na prasknutie, pričom za kilo chleba sa platí 3,69 eura a za kilo sladkého pečiva 6,99 eura.

Podobne ako na Slovensku, aj vo Fínsku funguje systém recyklácie fliaš a plechoviek. Shirley vysvetľuje, že za malé fľaše sa platí záloha 15 centov, za veľké ale aj 40 centov, vo Fínsku preto recykluje takmer každý. Navyše, na nákup si každý musí doniesť vlastné nákupné tašky.

Toto youtuberku prekvapilo

Nákup začala youtuberka v sekcii pečiva, pričom napríklad croissanty stáli 65 centov. Banány vyšli 1,59 eura za kilogram. Prekvapilo ju, že v Lidli neraz človek nájde aj rôzne exotické ovocie, aké by vo Fínsku nečakal, napríklad pomelo či liči.

Balenie paradajok stálo 3,19 eura. V nákupnom košíku skončila aj šalátová uhorka za 1,51 eura. Nechýbalo ani niečo sladké pod zub, 300-gramové balenie keksíkov vyšlo na 3,45 eura. 8-kusové balenie organických vajíčok zas stojí 2,29 eura. 2-kilogramové balenie múky vyjde na 1,55 eura. K tomu Shirley pridala 4 organické jablká za 2,49 eura.

Ilustračná foto: Pexels

Platy na úrovni okolo 3 000 eur

Za balenie salámy zaplatí zákazník 2,99 eura a za kilogram syra 6,65 eura. Podľa youtuberky bol práve veľmi lacný, inokedy vraj stojí aj okolo 8 eur. Za maslo zaplatí 4,29 eura. Balenie strúhanej mozzarelly vyjde na 1,79 eura a mlieko na 99 centov až 1,09 eura.

Shirley do košíka pridala ešte niekoľko ďalších vecí, ako plastové košíky, hračky a farbičky pre deti, čistiace prostriedky či potreby do kuchyne. Celkovo Shirley a jej manžela vyšiel veľký nákup na niečo vyše 184 eur. Mimochodom, podľa webu Numbeo sa vo Fínsku v reštaurácii najete od 12 eur. Priemerný plat sa tu pohybuje na úrovni okolo 3 000 eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bloček z roku 2001 sa stal virálnym: Pozrite sa, o koľko drahší je rovnaký nákup…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac