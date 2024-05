Prežili by ste jadrový výbuch, ak by ste sa riadili „pravidlom palca“ ako vo Falloute? Odpoveď vás prekvapí

Postapokalyptická hra Fallout uzrela svetlo sveta v roku 1997 a odvtedy vyšlo množstvo jej pokračovaní. Najnovšie si diváci streamovacej služby Amazon Prime Video môžu pozrieť aj nový seriál s týmto názvov a tematikou.

Palcom prekryjete výbuch? Prežijete

Hneď v prvej epizóde seriálu, ako uvádza portál IFL Science, jedna z hlavných postáv spomína „pravidlo“ z hry Fallout, týkajúce sa jadrového výbuchu.

To znie, že ak natiahnete ruku dopredu a zdvihnete palec smerom k výbuchu, tak môžete zistiť, či explóziu prežijete. Ak sa vám totiž prstom podarí zakryť jadrový hríb, tak budete v bezpečí. Ak nie, znamená to žiaľ opačný scenár.

Či by toto mohlo fungovať sa rozhodla vyskúšať skupina fyzikov na vysokej škole Univerzity v Leicesteri a svoje zistenia spísali do článku. Našťastie sa nerozhodli pre test v praxi, no sadli si za stôl (či za počítač) a začali výpočty.

Tím sa zameral na „menšie“ výbuchy a zvolili si jadrový výbuch o sile 15 kiloton TNT. Ten sa dá prirovnať k bombe zhodenej na Hirošimu či Nagasaki, prípadne k prvému jadrovému výbuchu Trinity.

Prvotný výbuch by ste prežili

Najprv vypočítali, že aby palec dokázal zakryť jadrový hríb, musela by osoba stáť približne 12,6 kilometra od epicentra výbuchu. „Za predpokladu, že by k výbuchu prišlo na zemskom povrchu, je polomer okruhu, po ktorom už živé osoby nezasiahnu žiadne popálenia, 4,67 kilometra a polomer symptómov choroby z ožiarenia je 1,56 kilometra. To znamená, že by ste s týmto pravidlom boli v bezpečí pred počiatočným výbuchom, popáleninami, ako aj chorobou z ožiarenia,“ uvádzajú vedci.

Ako ale mnohí vedia, tým to nekončí. Pri jadrovom výbuchu sa nasajú čiastočky prachu, ktoré v stĺpe horúceho vzduchu stúpajú do výšky, pričom sa stávajú vysoko rádioaktívne. Tie po niekoľkých minútach začnú padať späť na zem. Kľúčový je teda pohyb vetra.

„Za predpokladu rýchlosti vetra 24 km/h, ak by ste stáli priamo proti nemu, by sa k vám jadrový spád dostal do polhodiny,“ uvádzajú ďalej vedci.

Tu by sa malo uplatniť druhé pravidlo, a to bežať ako o život. A to nie hocijako, ale kolmo na smer vetra.

Toto by mohlo platiť najmä pri menších jadrových výbuchoch. V prípade odpálenia jadrových hlavíc, ktoré sú bežne vo výzbroji a majú silu aj jednu megatonu TNT, je nepravdepodobné, že by takéto pravidlá mohli platiť.

V každom prípade, ak by došlo k niečomu takémuto a výbuch by ste prežili, je adekvátne sa rýchlo schovať do vhodnej budovy s odolnou, ideálne železobetónovou konštrukciou a bez okien, či ideálne rovno do protiatómového krytu, kde je potrebné prečkať jadrový spád a počkať na záchranu.