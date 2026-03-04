V tuneli Višňové zasahujú hasiči. Zrazilo sa v ňom osobné auto s dodávkou

Hasiči z hasičskej stanice Višňové zasahujú v stredu popoludní pri dopravnej nehode v diaľničnom tuneli Višňové.
Informovalo o tom operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline. Doplnilo, že v diaľničnom tuneli sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na mieste zasahujú štyria hasiči s dvomi kusmi techniky.
