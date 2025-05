V tejto západoeurópskej krajine môžete bývať zadarmo. Baľte kufre, mesto vám vybaví aj pracovný pohovor alebo stáž

Znie to ako sen, prísť do cudzej krajiny, bývať tam úplne zadarmo a možno tam začať aj celkom nový život. Západoeurópska krajina chce týmto netradičným spôsobom bojovať s úbytkom obyvateľov.

Predstavte si, že by ste mohli bývať v Nemecku úplne zadarmo. Nie, nejde o žiadnu súťaž v televízii, ale o reálny projekt v meste Eisenhüttenstadt, ktoré leží necelých 100 kilometrov od Berlína, na hranici s Poľskom.

Toto mesto s industriálnou dušou a nezameniteľnou socialistickou architektúrou chce prilákať nových obyvateľov, preto ponúka dvojtýždňový skúšobný pobyt zadarmo, píše CNN.

Naplánuj si to teraz

Eisenhüttenstadt je doslova „mesto oceliarní“, ktoré bolo kedysi výkladnou skriňou východonemeckého plánovania, pretože vzniklo v roku 1950 ako prvé úplne plánované socialistické mesto za socialistickej vlády bývalého Východného Nemecka. V minulosti však nieslo meno Stalinstadt alebo Stalinovo mesto po bývalom sovietskom vodcovi Josifovi Stalinovi, no po páde Berlínskeho múru a zjednotení krajiny v roku 1989 sa premenovalo a začalo hľadať svoju novú identitu.

V posledných rokoch počet obyvateľov mesta klesol z vyše 50-tisíc približne len na 24-tisíc. Mladí ľudia odišli za lepšími príležitosťami, a tak sa mesto rozhodlo konať. Výsledkom je projekt „Naplánuj si to teraz“ (Make Plans Now), ktorý má veľmi jednoduchý cieľ — prilákať ľudí, ktorí by tu zostali žiť.

Spoznajte mesto zadarmo

Od 6. do 20. septembra tak môžu vybraní účastníci bývať v zariadených bytoch zadarmo. Ale nejde len o ubytovanie, ľudia tiež dostanú možnosť spoznať život v meste, zúčastniť sa prehliadok, navštíviť miestnu oceliareň, ktorá je najväčším zamestnávateľom v regióne, ale tiež sa zúčastniť aj na komunitných akciách. Miestne firmy dokonca ponúkajú stáže a pracovné pohovory pre tých, ktorí by tu napokon chceli zostať.

Projekt je otvorený pre každého — freelancerov, pracovníkov na diaľku, rodiny s deťmi či kohokoľvek, kto túži po zmene. Prihlášky sú otvorené do konca júla.