V sobotu sa mnohí Slováci zobudia do zasneženého rána. V týchto oblastiach môže napadnúť až 20 cm snehu

Pomaly, ale isto prechádzame do chladnejších dní. Aj dnešnú noc na mnohých miestach Slovenska mrzlo, no ešte výraznejšie zimné počasie nás čaká najbližšie dni, pričom víkend bude na mnohých miestach aj v znamení snehových zrážok.

Niekde bude snežiť už zajtra

Kým dnešné teploty budú ešte stabilné, ako píše iMeteo, zajtra nás čaká zmena a prídu zrážky. Tie ale budú vo forme dažďa, pričom však so snehom treba už počítať v severných či horských oblastiach. V priebehu dňa ale začne teplota klesať a sneženie môže prichádzať aj do nižších polôh.

Sneženie v sobotu a v nedeľu

Viac ale bude snežiť v noci na sobotu, a to aj v nížinách. Nebude to ale ešte na guľovačku a nemusí snežiť na celom území Slovenska. Obyvatelia severu však môžu očakávať aj tvorbu súvislej snehovej vrstvy vďaka trvalému sneženiu. Ide predovšetkým o časti Prešovského a Žilinského kraja, kde by na horách mohlo napadnúť aj 20 cm snehu, o polovicu menej v nižších polohách.

Sneženie sa ale očakáva aj v iných častiach Slovenska, a to aj v nedeľu, no napríklad na západe to bude len poprašok, a tak sa v týchto oblastiach nedá hovoriť o veľkej snehovej nádielke.

Jednoznačne, s najväčším množstvom napadaného snehu treba počítať na severe Slovenska, kde by do pondelka mohlo napadnúť až 20 centimetrov snehu, pričom v horských oblastiach to môže byť až 30 centimetrov.