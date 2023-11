Nechce sa vám čistiť auto od snehu? Je to chyba, hrozí vám pokuta a možno ste o tom ani nevedeli

Zima sa nezadržateľne blíži nielen do obchodov na obrazovky televízií, ale bezodkladne aj na cesty. Práve v tomto období tak zvýšte pozornosť aj na to, ako je vaše auto očistené od snehu, keďže aj drobný detail môže zapríčiniť pokutu v desiatkach eur.

Aj keď na Slovensku už dlhšie nebola zima, počas ktorej by sme sa nevedeli niekoľko týždňov zbaviť snehovej pokrývky, sneh nás stále môže prekvapiť hlavne na cestách. Poznáte to, po nočnej nádielke musíte ráno odísť z domu o niekoľko minút skôr, aby ste zahriali auto, odpratali sneh a pripravilo auto na jazdu.

V niektorých prípadoch nejde o nič hrozné, proste sa v rámci pár pohybov odstráni vrstva z čelného skla, kapoty či kufra a všetko je v poriadku. Stáva sa však, že napadne toľko snehu, až máte vôbec problém rozoznať, ktoré auto je vlastne vaše. V tom prípade je nutné odpratať aj sneh okolo auta, aby ste vôbec mohli vyjsť na cestu.

Zákon hovorí jasnou rečou

Na tú však choďte len v prípade, že máte dôkladne očistené auto. Zo zákona totiž vyplýva, že vodič je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Znamená to, že sneh by sa nemal nachádzať na kapote, streche, batožinovom priestore, oknách, dverách či na akejkoľvek inej časti, a takéto vozidlo by nemalo jazdiť po ceste, teda verejnej komunikácii.

Platí to nielen o týchto častiach, ale aj o svetlometoch a hlavne o poznávacej značke, ktorá musí byť tiež viditeľná. Problémom nie je teda len to, že môžete dostať pokutu za sneh na aute, ale tiež riziko toho, že sa počas jazdy, brzdenia či zákruty môže snehová vrstva zosunúť na vaše, prípadne čelné sklo iného vozidla, čo môže spôsobiť komplikácie v jazde, v horších prípadoch aj nehodu.

Čo sa týka pokuty, za neodstránenie ľadu a snehu z vozidla a nákladu hrozí pokuta vo výške 40 eur, čo teda rozhodne nie je suma, o ktorú by sme v rámci vianočných sviatkov chceli prísť len kvôli nepozornosti či miernej lenivosti.