V peňaženke budete mať viac: Štát od januára zvyšuje dôležitý príspevok, pozrite sa, či ho dostanete aj vy

Rodičia malých detí by si už od januára 2026 mohli finančne prilepšiť. O plánovanom zvýšení rodičovského príspevku informoval minister práce Erik Tomáš ešte v októbri na tlačovej konferencii, kde predstavil prvé kontúry pripravovanej zmeny.
Podľa jeho slov ide o reakciu na rast životných nákladov a snahu štátu výraznejšie podporiť rodičov počas celodennej starostlivosti o najmenšie deti. Minister vtedy zdôraznil, že pripravované sumy sa budú líšiť podľa toho, či rodič pred nástupom na rodičovskú dovolenku poberal materské alebo nie. Cieľom je spravodlivejšie rozloženie podpory na základe predchádzajúcej príjmovej situácie rodiny.
Kto rodičovský príspevok poberá
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka určená rodičovi, ktorý sa celodenne a osobne stará o dieťa do troch rokov veku. Nárok je definovaný v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a vzniká matke alebo otcovi, pričom dávku môže poberať vždy iba jeden z nich.
Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, príspevok sa vypláca až do šiestich rokov veku. Dieťa musí žiť s rodičom v spoločnej domácnosti a rodič musí zabezpečovať osobnú starostlivosť. Zákon zároveň umožňuje poberanie príspevku aj vtedy, ak dieťa navštevuje jasle alebo materskú školu, pokiaľ je mimo tejto dochádzky zabezpečená osobná starostlivosť rodiča. Príspevok nie je viazaný na pracovný pomer ani na výšku príjmu a dá sa poberať aj popri zamestnaní.
Ako by sa mali zmeniť sumy
Podľa informácií z októbrovej tlačovej konferencie by najvýraznejšie zvýšenie mali pocítiť rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku poberali materské. Ich rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť približne na 500 eur mesačne.
„Rodičovský príspevok po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur. Je to rodičovský príspevok pre tých rodičov, ktorí minimálne dva roky pred nástupom na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku pracovali, teda platili nemocenské. V prípade rodičov, ktorí nepracovali a neplatili nemocenské, tak rodičovský príspevok sa zvyšuje na úroveň 364,80 eura,“ upresnil na tlačovej konferencii minister Tomáš.
Ďalej uviedol, že ide o opatrenie, ktoré má zmierniť prudký pokles príjmu po skončení poberania materského. Rodičom bez nároku na materské má príspevok vzrásť na približne 365 eur mesačne. Cieľom je lepšie podporiť aj rodiny, ktoré pred narodením dieťaťa nečerpali nemocenské dávky.
Rodiny, ktoré privítajú dvojičky alebo viac detí naraz, majú podľa ministra dostať zvýšený rodičovský príspevok. Vyššie výdavky aj náročnejšia starostlivosť sa majú premietnuť do samostatnej úpravy, ktorú rezort naviaže na plánované zvýšenie základného príspevku.
Rezort práce počíta s tým, že nové sumy by sa mali začať vyplácať od januára 2026.
Nahlásiť chybu v článku