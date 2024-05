V oceáne našli najhlbšiu a tajomnú modrú dieru: Je obrovská, nevedia sa dostať až na dno, prekvapí vás, čo môže ukrývať

Naša planéta je fascinujúcim miestom a ak ste si náhodou mysleli, že ju veľmi dobre poznáte, presvedčíme vás o opaku. Stále totiž ukrýva veľa tajomstiev, o ktorých ani len netušíme. Výskumníkom sa teraz podarilo objaviť zatiaľ najhlbšiu dieru na našej planéte, ktorá je taká obrovská, že sa nedokážu dostať až na jej dno, vysvetľuje CBS News, s odvolaním sa na článok publikovaný pred niekoľkými dňami vo vedeckom časopise Frontiers in Marine Science.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keďže sa nachádza v oceáne, konkrétne v mexickom zálive Chetumal, hovorí sa o nej ako o „modrej diere“. Konkrétne nesie názov Taam Ja‘.

Najprv bola považovaná za druhú najhlbšiu modrú dieru, čo je, samozrejme, dosť špeciálny prívlastok. No teraz sa z nej stal ešte väčší unikát. Keď sa koncom minulého roka na miesto vybrali potápači, čakalo ich šialené prekvapenie. Prišli na to, že je väčšia, než si pôvodne mysleli.

Náhodou sa stala najhlbšou objavenou modrou dierou

„Taam Ja‘ je najhlbšou doteraz objavenou modrou dierou a jej hĺbka presahuje 420 metrov pod hladinou mora, jej dno však ešte nebolo dosiahnuté,“ cituje vedcov CBS News. Len pre porovnanie, pôvodne sa myslelo, že je hlboká okolo 274 metrov pod hladinou mora, takže rozdiel je takmer 150 metrov.

Ako vysvetľuje portál UNILAD, modré diery ukryté v oceánoch sú stále zahalené rúškom tajomstva, pretože dostať sa na ich dno je skutočne problém. A ako je to aj v tomto prípade, zostáva nepreskúmané. No to, čo sa v nich môže ukrývať, vás možno prekvapí.

Čo skrývajú modré diery?

Zaujímavé je, že ak by ste si predstavovali, že tieto modré diery sú temným miestom, kde niet života, realita môže byť iná. CBS News, s odvolaním sa na Národný úrad pre oceán a atmosféru uvádza, že môžu byť oázou na neúrodnom morskom dne. Môžu ukrývať koraly, ale aj mäkkýše či korytnačky a oveľa viac.

No pre človeka zostávajú nehostinným prostredím.