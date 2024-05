Slovenskí hokejisti vyhrali štvrtý zápas po sebe, poradili si aj s Francúzskom

Slovensko sa pred dnešným zápasom s Francúzskom nachádzalo na štvrtom mieste, v prípade výhry sa mohlo posunúť pred USA na tretiu priečku. Slovenským hokejistom sa to podarilo a Francúzsko zdolali 4:2.

Úvod stretnutia sme však vôbec nezachytili, prvé tri minúty nás Francúzi nepustili cez stredné pásmo. Prvú strelu na francúzsku bránku sme vyslali až v presilovej hre v šiestej minúte. V prvej tretine sme nedokázali využiť dve presilové hry, náš súper mal k dispozícii tiež dve, no na naše šťastie ich taktiež nedokázal využiť. Francúzi nás v prvej tretine prestrieľali 9:5, avšak posledné slovo mali naši hokejisti, keď sa 3 sekundy pred koncom dokázal po dvoch vylúčeniach presadiť Regenda.

Začiatok druhej tretiny sa niesol v znamení vylúčení, jednej na našej strane a dvoch na strane Francúzska. Naši hokejisti získali výhodu presilovej hry štyroch na troch, ktorú sa im podarilo využiť, keď po skvelej individuálnej akcii prestrelil francúzskeho brankára Hudáček a zvýšil na 2:0. Hudáček sa dokázal presadiť aj v 30. minúte, keď od modrej čiary strelou prekonal Ylonena a zvýšil na 3:0. 4 minúty pred koncom sa ale podarilo Francúzom znížiť na 3:1 vďaka pohotovej strele kapitána Treilleho.

V tretej tretine sa snažili Francúzi so zápasom ešte niečo spraviť, vytvorili si viacero šancí, avšak nás podržal v bráne Hlavaj. V ôsmej minúte sa opäť presadila druhá formácia, strela Grmana od modrej čiary prešla až do súperovej bránky a naši hokejisti zvýšili na 4:1. 6 sekúnd pred koncom sa podarilo ešte Francúzom znížiť na 4:2, avšak to už nič nemenilo na tom, že Slováci si z tohto zápasu zobrali 3 body.

Ďalší zápas odohrá Slovensko už zajtra 19. mája o 20:20 proti Lotyšsku.