Muža, ktorý strieľal na premiéra, previezla NAKA domov: Prehľadávali jeho byt v Leviciach

V stredu 15. mája sa pri rokovaní vlády v Handlovej strieľalo. 71-ročný Juraj C. z Levíc zasiahol predsedu vlády Roberta Fica, ktorého stav je nateraz stabilizovaný, no naďalej vážny. Muža, ktorý atentát na premiéra spáchal, obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z pokusu o úkladnú vraždu. Za jeho čin mu hrozí doživotný trest.

Jeho čin mal byť politicky motivovaný, uviedol niekoľko hodín po incidente minister rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok na tlačovom brífingu. Podľa informácií TV Noviny v piatok 17. mája v skorých ranných hodinách prebiehal zásah NAKA priamo u strelca doma.

Elitní policajti prišli do bytovky v Leviciach, kde Juraj C. býval spolu so svojou manželkou. Na miesto bol prevezený aj strelec. Jeho manželku z miesta odviedli.

Lynx komando sa v jeho domove zdržalo niekoľko hodín.

Vyšetrovatelia vykonávali domovú prehliadku a kriminalistickí technici zaisťovali stopy. Ako uviedol bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok, pri zisťovaní motívu atentátu bude dôležité zistiť, kde človek žil, aké veci mal pri sebe a nutné je hľadať aj ďalšie zbrane.