Rúti sa na nás katastrofa: Popoludní zasiahnu Slovensko silné búrky. Sprevádzať ich budú nebezpečné javy, platí výstraha

Na Slovensko už dorazili prvé zrážky. Po dňoch príjemného slnečného počasia, ktoré však spôsobilo rozsiahle sucho, sa k nám od západu na stred a východ presúvajú oblaky, ktoré so sebou nesú dážď.

Ako informuje iMeteo, západ Slovenska sa dnes zobudil do upršaného rána. Prvé zrážkové pole sa už začalo presúvať smerom nad stredné Slovensko a postupuje ďalej na východ. Pršať by malo po väčšinu dňa, pripraviť sa však treba aj na búrky a nebezpečné sprievodné javy.

Prvé búrky hrozia už popoludní

Veľmi silné búrky by mali na Slovensko doraziť už dnes popoludní. Ako sme vás už skôr informovali, zmena, ktorú odštartuje dnešok, môže potrvať až do konca mesiaca.

Pôjde však o viditeľne búrlivú zmenu. Valí sa k nám totižto počasie, ktoré v predchádzajúcich dňoch potrápilo Taliansko, Nemecko, Rakúsko a aj celý Balkán. Vlna intenzívnych búrok tam bola navyše sprevádzaná prudkými lejakmi.

Ako upozorňuje iMeteo, zrážkové pole s vnorenými búrkami sa už začalo presúvať nad naše územie. Dážď sa zo západu presúva nad stred a východ. Na západnom Slovensku sa doobeda vyčasí, nie však nadlho. Vzduch sa labilizuje a pripraví sa na „rozbušku pred dnešným popoludním“.

Dôvodom je vlhký vzduch, ktorý u nás po daždi zostáva. Zároveň sa tu nachádza frontálna vlna. Práve na nej začne počas popoludnia vznikať na rakúsko-slovensko-maďarskom pohraničí niekoľko intenzívnych búrok.

„Dnešné podmienku sú veľmi vhodné pre tvorbu silných multicelárnych až supercelárnych búrok, ktoré by mohli produkovať 2 až 4 cm krúpy. S prvými búrkami by sme sa na východe Rakúska a na západe Maďarska mali stretnúť už popoludní,“ píše ďalej portál.

Bude to nebezpečné

Pred tým, že môže dôjsť k veľmi nebezpečnej situácii, varuje aj meteorologická služba Estofex. Tá vydala varovanie predovšetkým na pás siahajúci z východného Rakúska, tesne okolo našich hraníc, naprieč Maďarskom až do Srbska.

Búrky, ktoré tu budú vznikať, môžu produkovať väčšie krúpy a silné poryvy vetra. „Vplyvom priaznivých podmienok strihu vetra predovšetkým na západe Maďarska nie je vylúčený ani vznik možného tornáda,“ vystríha iMeteo.

Čo sa týka Slovenska, oficiálnu výstrahu pre celé územie vydal aj Slovenský hydrometeorologický ústav.

Početné búrkové jadrá, ktoré prerastú do multicelárnych a dokonca až do supercelárnych búrok sa budú z Maďarska a Rakúska presúvať k nám. Začať by sa to malo po 15:00.

Dovtedy by sa búrky na Slovensku vyskytovať nemali. Po tomto čase však začnú postupne prechádzať cez naše juhozápadné okresy.

Najvyššie riziko silných búrok možno očakávať na juhozápade a takmer celom západnom Slovensku. V priebehu večerných hodín sa postupne rozšíria nad oblasti stredného Slovenska.