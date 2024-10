V lacnom reťazci budú nakupovať ďalší Slováci, čoskoro u nás otvorí štyri nové predajne. Nachádzať sa budú v týchto mestách

Príchod reťazca Action rozprúdil vody v tomto slovenskom obchodnom segmente a donútil reagovať aj konkurenciu. Bližšie k zákazníkom chcú byť prakticky všetci a medzi etablovanými hráčmi s lacným nepotravinovým sortimentom sa nachádza tiež spoločnosť so sídlom v Nemecku – TEDi. Tá teraz hlási ďalšiu tuzemskú expanziu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Koncept týchto predajní bol prvý raz predstavený v roku 2004 a z nemeckého trhu sa firma rozrástla do celej Európy, kde v súčasnosti prevádzkuje viac ako 3-tisíc kamenných obchodov. Ešte vo februári sme vás informovali o veľkých plánoch známeho diskontu. Podľa nich chcel TEDi na Slovensku otvárať až 10 nových predajní ročne, čo sa podľa aktuálnych správ pomaly napĺňa.

Ako totiž informujú Hospodárske noviny, nemecký reťazec by mal u nás do konca roka otvoriť až štyri predajne. Konkrétne by malo ísť o Topoľčany, Banskú Bystricu a hneď dvakrát pribudne v našom hlavnom meste. Obchody tu sprevádzkuje v nákupnom centre Central a v OC Glavica v mestskej časti Devínska Nová Ves. Ako naznačujú ďalšie plány, v budúcom roku by sa Slováci mohli dočkať dokonca až ďalších 15 nových predajní.

Celkovo sa zvýšil aj plánovaný objem prevádzok v rámci európskeho trhu. Kým pôvodná vízia počítala približne s 5-tisíc obchodmi, tá súčasná je už oveľa vyššia. „Vidíme potenciál až pre 10-tisíc pobočiek v Európe,“ uviedol pre magazín Handelsblatt Petar Burazin, generálny riaditeľ spoločnosti TEDi.

Čo sa týka samotného Slovenska, súčasný počet predajní sa pohybuje okolo čísla 80, no ako začiatkom roka zástupcovia spoločnosti pre interez prezradili, v strednodobom horizonte by ich u nás chceli mať aspoň 100. Podľa všetkého si tak domáci spotrebitelia lacné nepotravinové reťazce obľúbili, pričom v posledných rokoch v tomto segmente značne stúpla aj úroveň konkurencie. Trhom bezpochyby „zakýval“ aj príchod holandského Actionu.