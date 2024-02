Tento lacný reťazec chce na Slovensku otvoriť až 10 nových predajní: Najbližšie pribudnú prevádzky v týchto mestách

Len nedávno sme vás informovali o tom, že diskontný holandský predajca Action pokračuje v expanzii na slovenskom trhu. Jeho rozširovanie nenechalo chladnú ani konkurenciu, medzi ktorú patria reťazce ako Pepco, KiK či TEDi. Práve posledný menovaný obchod bude na Slovensku otvárať nové predajne, interezu to potvrdili zástupcovia spoločnosti.

O lacné predajne je záujem

Príchod reťazca Action rozprúdil vody v tomto slovenskom obchodnom segmente a donútil reagovať aj konkurenciu. Bližšie k zákazníkom chcú byť prakticky všetci a medzi etablovanými hráčmi s lacným nepotravinovaným sortimentom sa nachádza tiež spoločnosť so sídlom v Nemecku – TEDi. Koncept týchto predajní bol prvý raz predstavený v roku 2004 a z nemeckého trhu sa firma rozrástla do celej Európy, kde v súčasnosti prevádzkuje približne 3-tisíc kamenných obchodov.

Spoločnosť vníma záujem slovenských spotrebiteľov o svoje produkty, a preto nám potvrdila, že chystá ďalšiu expanziu.

„Už roky sledujeme rastúci záujem o naše produkty z európskych krajín. Naša stratégia expanzie aj v rámci Slovenska je preto logickým a zmysluplným krokom pre celú spoločnosť, aby sme prenikli na nové trhy, vytvorili pracovné miesta, ako aj zabezpečili a rozšírili našu pozíciu na trhu,“ uvádzajú pre interez zástupcovia TEDi s tým, že v rámci ich plánu by na Slovensku chceli ročne otvoriť približne 10 nových predajní.

V Ružomberku už v marci?

„Na Slovensku plánujeme otvoriť ročne až 10 nových predajní a pracujeme na naplnení nášho cieľa – dosiahnuť v strednodobom horizonte 100 existujúcich predajní,“ potvrdil reťazec. Už čoskoro sa na nové obchody môžu tešiť obyvatelia troch slovenských miest. „Ďalšie otvorenie predajní je plánované v Bytči, Ružomberku a Považskej Bystrici,“ upresnili vo svojom vyjadrení pre interez zástupcovia TEDi.

Čo sa týka Ružomberka, predajňa by zrejme mala svoje brány otvoriť v rámci projektu od developerskej spoločnosti Mayflower Group, ktorá tu plánuje 21. marca 2024 uviesť do prevádzky OC Spektrum, ktorého súčasťou bude okrem nemeckého reťazca aj Action, Pepco či Sinsay. Tieto informácie koncom januára interezu poskytol developer. Pri Bytči a Považskej Bystrici zástupcovia TEDi konkrétne termíny nepriblížili, no v prvom menovanom meste plánuje novú prevádzku aj Action.

Rozširuje sa aj Kik

Záujem o lacný nepotravinový tovar eviduje okrem TEDi aj ďalší rozšírený reťazec KiK. Ako sme vás informovali ešte začiatkom februára, v priebehu tohto roka by sa chcel zákazníkom priblížiť prostredníctvom piatich nových predajní. Kde sa budú nachádzať, a kedy svoje brány otvoria, zatiaľ jasné nie je.

V súčasnej dobe je však pochopiteľné, že spotrebitelia vyhľadávajú lacnejší sortiment, a to ako v potravinovej, tak aj nepotravinovej sfére. Kroky lacných predajcov sú teda logické a obchody by napokon mohli zavítať aj do oblastí, ktoré by pre nich možno pred pár rokmi neboli až také atraktívne.