Ľudia čakali v šialených radoch, prišli aj instagramové hviezdy: Luxusná predajňa v Bratislave spôsobila ošiaľ

Na túto správu netrpezlivo čakalo množstvo fanúšičiek luxusnej bielizne. Victoria’s Secret, legendárna americká značka známa svojimi ikonickými podprsenkami, vôňami aj prehliadkami, otvorila svoju prvú kamennú predajňu na Slovensku.

Značka zverejnila dátum otvorenia už vopred a obchod otvoril svoje brány 24. apríla v nákupnom centre Nivy v Bratislave. Po rokoch, keď si zákazníčky mohli produkty tejto značky kupovať len online alebo pri cestách do zahraničia, prišla Victoria’s Secret konečne aj k nám, a to s celým zážitkom, ktorý je so značkou neodmysliteľne spätý.

Ľudia stáli v radoch, atmosféra bola slávnostná

Hneď v prvý deň otvorenia sa pred predajňou tvorili dlhé rady. Desiatky ľudí čakali na možnosť nakúpiť si obľúbené kúsky medzi prvými, pričom viacerí strávili v rade desiatky minút. Atmosféra bola slávnostná a nadšenie prítomných svedčilo o tom, že si Victoria’s Secret našla na Slovensku svoje verné publikum.

Otvorenie prilákalo aj známe influencerky

Otvorenie si nenechali ujsť ani známe tváre slovenského internetu. Medzi prítomnými boli napríklad influencerka Lucia Hrušková (LucyPug), módna a beauty tvorkyňa Ema Fajnor, bývalá účastníčka reality šou Jana Hrmová, ale aj dievčatá zo všetkých troch sérií Ruže pre nevestu. Viaceré z nich zdieľali svoje zážitky a dojmy z predajne na sociálnych sieťach, čím ešte viac prispeli k rozruchu okolo otvorenia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VictoriasSecret (@victoriassecretslovakia)

Predajňa ponúkla luxus, prehľadnosť aj kompletný sortiment

Nový obchod sa niesol v duchu modernej elegancie, na akú sú zákazníčky zvyknuté z veľkých svetových metropol. Dizajn predajne bol prehľadný, čistý a mal jasný cieľ, umožniť pohodlné, plynulé a štýlové nakupovanie. Zákazníčky tu našli kompletný výber produktov značky, od podprseniek a nohavičiek cez nočnú bielizeň až po ležérne loungewear kúsky z rôznych kolekcií.

Značka je známa aj svojimi vôňami, ktoré si získali srdcia zákazníčok po celom svete. V predajni nechýbala ani kolekcia Victoria’s Secret Beauty, ktorá zahŕňala telové spreje, hmlové vône, telovú kozmetiku aj prémiové parfumy. Bombshell Eau de Parfum, ikonická vôňa tejto značky, patrila medzi hlavné hviezdy.

Značka s celosvetovým dosahom

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) patrí medzi najznámejších predajcov spodnej bielizne na svete. Okrem hlavnej značky zahŕňa aj Victoria’s Secret PINK a Adore Me, digitálnu platformu zameranú na ženy rôznych veľkostí a štýlov. Spoločnosť má aktuálne viac ako 1 350 obchodov v 70 krajinách sveta a zamestnáva vyše 30 000 ľudí. Jej cieľom je podporovať ženy v každej fáze života, zvyšovať ich sebadôveru a oslavovať ich jedinečnosť.

Ak chcete mať prehľad o aktuálnych kolekciách, akciách či novinkách z predajne, oplatí sa sledovať ich oficiálny slovenský Instagram značky: @victoriassecretslovakia.