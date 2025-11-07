V Kyjeve veje česká vlajka: Vyvesil ju predseda ukrajinského parlamentu na znak vďačnosti za podporu

Ilustračná foto: picryl

Lucia Mužlová
TASR
Tomio Okamura nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy PSP.

Predseda ukrajinskej Najvyššej rady Ruslan Stefančuk nechal vyvesiť v budove parlamentu v Kyjeve vlajku Českej republiky na znak vďačnosti českému ľudu za podporu Ukrajiny. Vo štvrtok nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy PSP. TASR o tom informuje podľa príspevku Stefančuka na sociálnej sieti X.

„Dnes v ukrajinskom parlamente vedľa našej štátnej vlajky veje štátna zástava Českej republiky. Na znamenie vďačnosti českému ľudu za obrovskú pomoc a podporu Ukrajine, ktorá sa stala obeťou nepriateľskej ruskej agresie. Za súcit. Za solidaritu,“ napísal Stefančuk po česky.

Okamura okamžite zvesil ukrajinskú vlajku, vyvolalo to vlnu kritiky

„Rovnako ako milióny Ukrajincov a Ukrajiniek nikdy nezabudnú na pohostinné prijatie, útočisko a ochranu, ktorú našim ľuďom poskytli Česi. Ukrajinské vlajky v celej Českej republike,“ dodal.

Vyzdvihol návštevu predsedu hornej komory českého parlamentu (Senátu) Miloša Vystrčila v Kyjeve v apríli 2022, rozhodnosť končiacej predsedníčky PSP Markéty Pekarovej Adamovej a „každého, kto je s nami dodnes, drahí Česi“.

„A chcem tiež, aby sme nikdy nezabudli na zločinnú rolu Moskvy pri rozdelení Československa v roku 1938 a na Pražskú jar, ktorú utopila v krvi v roku 1968,“ a doplnil citát bývalého českého prezidenta Václava Havla: „Rusko, samozrejme, dodnes nevie, kde sú jeho hranice“.

Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne a ich prítomnosť na verejných budovách v Česku dlhodobo kritizoval. Krátko nato si do svojich okien v budove snemovne vyvesili svoje ukrajinské vlajky poslanecké kluby ODS, STAN a Piráti. Namiesto pôvodne jednej sa tam objavili tri ukrajinské vlajky.

