Okamura ako nový šéf parlamentu okamžite zvesil ukrajinskú vlajku. Neuveríte, čo spravili poslanci končiacej koalície

Foto: TASR (Barbora Vizváryová)

Tomáš Mako
TASR
Poslancom končiacej koalície sa však takýto krok nepáčil.

Nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne v Prahe. Na viacerých verejných budovách v Česku boli ukrajinské vlajky ako dôkaz solidarity s Kyjevom, ktorý od februára 2022 čelí vojne s Ruskom. Poslancom končiacej koalície sa však takýto krok nepáčil.

TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.

„Práve som nechal zvesiť ukrajinskú vlajku,“ povedal Okamura na videu, ktoré pri tejto príležitosti zverejnil na Facebooku.

„Česká republika na prvom mieste,“ vyhlásil predseda PSP. Portál Novinky.cz pripomína, že Okamura je dlhodobým kritikom ukrajinských vlajok na verejných budovách a pred parlamentnými voľbami sľuboval, že ak bude jeho SPD vo vláde, všetky ukrajinské vlajky budú zvesené.

Poslanci to skritizovali

Bývalá predsedníčka PSP a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová krok svojho nástupcu odsúdila. „Ukrajinská vlajka na budove Snemovne bola symbolom ľudskosti a solidarity s národom, ktorý čelí brutalite a nespravodlivej vojne,“ uviedla na platforme X. „Jej zvesenie je od Tomia Okamuru hanebné gesto – nielen proti Ukrajine, ale tiež proti hodnotám, na ktorých stojí aj naša krajina,“ dodala.

Odstránenie ukrajinskej vlajky kritizovali aj ďalší českí politici. „Smutné a hanebné… ale bohužiaľ nie prekvapujúce. Ako poslanec Poslaneckej snemovne s týmto krokom nového predsedu Poslaneckej snemovne absolútne nesúhlasím,“ povedal predseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„Namiesto toho, aby bránil demokraciu a solidaritu, Tomio Okamura slúži Kremľu,“ vyhlásila poslankyňa Pirátov Kateřina Stojanová.

Portál Novinky.cz Okamuru kontaktoval s otázkou, prečo dal ukrajinskú vlajku odstrániť, no predseda doposiaľ na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.

Nespokojní poslanci to vyriešili po svojom

Podľa portálu poslanci končiacej koalície zo strán ODS, STAN a Piráti krátko po Okamurovom kontroverznom kroku zavesili ukrajinskú vlajku z okien svojich poslaneckých klubov. Aktuálne tam teda visia až tri ukrajinské vlajky. „V ODS sme sa rozhodli urýchlene napraviť prvý krok nového predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru. Ukrajinská vlajka je v Snemovne naspäť a visí z okien nášho poslaneckého klubu,“ uviedla strana ODS v príspevku na sociálnej sieti.

