V byte na piatom poschodí sa zrazu prepadla podlaha: Zranených je množstvo ľudí, budovu museli podoprieť

Foto: X - @BFMTV (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Jednu osobu museli na mieste oživovať a následne ju previezli do nemocnice.

Jedna osoba utrpela vážne zranenia po tom, ako sa vo Francúzsku v jednom z parížskych bytov prepadla podlaha, uviedli v nedeľu tamojšie bezpečnostné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podlaha bytu na piatom poschodí sa zrútila počas stretnutia približne 50 ľudí v sobotu večer v 11. obvode francúzskeho hlavného mesta. Jednu osobu museli na mieste oživovať a následne ju previezli do nemocnice, uviedla polícia. Parížska prokuratúra dodala, že ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia.

Konštrukcia zostala nepoškodená

Polícia informovala, že záchranné tímy podopreli štvrté poschodie, aby sa predišlo ďalším škodám, no celková konštrukcia budovy zostala nepoškodená. Paríž má hustotu obyvateľstva približne 20 000 osôb na štvorcový kilometer. Parížania sa preto musia často tlačiť v menších priestoroch pre vysoké nájmy.

