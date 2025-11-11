V Bratislave sa bude konať udalosť, aká sa len tak nevidí: Ľudia podporia dobrú vec. Vianočný bazár spojí 30 krajín

Foto: interez

Martin Cucík
TASR
Na podujatí sa zúčastňujú veľvyslanectvá, zástupcovia desiatok krajín, medzinárodné školy a slovenské charitatívne organizácie.

V priestoroch bratislavskej Starej tržnice sa 23. novembra uskutoční 31. ročník Vianočného charitatívneho bazáru. Záštitu nad jedným z najstarších dobročinných podujatí na Slovensku aj tento rok prevzal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupkyne Medzinárodného klubu žien, ktorý akciu organizuje.

Na tohtoročnom vianočnom bazáre sa zúčastní 30 krajín, ktoré prisľúbili účasť a takýmto spôsobom budú prezentovať svoju kultúru, svoje tradície, svoje výrobky a v neposlednom rade super gastronómiu,“ priblížila Judita Palková z klubu. Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 16.00 h.

Peniaze pôjdu na charitatívne účely

Finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať, budú prerozdelené charitatívnym organizáciám na území Slovenska.

Výnos, ako každý rok, pôjde na špeciálny účet verejnej zbierky nášho klubu, ktorý máme zaregistrovaný a v zmysle zákona bude prerozdelený charitatívnym organizáciám na území SR,“ spresnila Palková s tým, že celkovo sa takto podarilo vyzbierať už viac ako 1,4 milióna eur.

Na podujatí sa zúčastňujú veľvyslanectvá, zástupcovia desiatok krajín, medzinárodné školy a slovenské charitatívne organizácie.
Medzinárodný klub žien je nezisková, nepolitická a nenáboženská organizácia. Združuje členky z mnohých krajín z celého sveta, ktoré žijú na Slovensku. Dobročinnosť je dôležitou súčasťou činnosti klubu už od jeho vzniku v roku 1991.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac