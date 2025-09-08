Nové informácie o zrážke kamióna s autobusom: Vodič je v kritickom stave, nemocnica v Rožňave očakáva desiatich pasažierov

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Dopravná nehoda pri Drienovci si vyžiadala viacerých zranených.

Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.

Nemocnica v Rožňave očakáva desiatich pacientov

Hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ pre TASR uviedol, že nemocnica v Rožňave očakáva príjem okolo desiatich pacientov z tejto nehody. „Konkrétnejšie informácie poskytneme v priebehu dňa,“ dodal. Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali vodiča autobusu, ktorý po náraze zostal zakliesnený vo vozidle. Utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.

„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V kritickom stave, s takzvanou polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach,“ informuje Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Úsek cesty je uzavretý, polícia odporúča obchádzky

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadi a usmerňuje polícia. Vodičom odporúča použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodvou – Budulov – Peder – Žarnov – Turňa nad Bodvou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšie varovanie už nebude: Trump odkázal Hamasu, aby prijal jeho podmienky prímeria. Izrael návrh už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac