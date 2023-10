Už viac ako dva roky žije v stane a nevie si to vynachváliť. Žena takto údajne ušetrila takmer 50-tisíc eur

Christine Blue z New Yorku si vybrala pomerne netradičný životný štýl. Pred vyše dvomi rokmi sa spoločne so svojím synom rozhodli opustiť pohodlie bytu a odvtedy žijú v obyčajnom stane, píše New York Post.

41-ročná Christine a jej iba 14-ročný Britton si navyše tento netradičný spôsob života nevedia vynachváliť. Najprv síce malo ísť o 90-dňovú kempingovú výzvu, no stanovanie sa matke a synovi tak zapáčilo, že sa už nikdy nevrátili do svojho bytu.

Živí sa háčkovaním

Žena si po niekoľkých týždňoch uvedomila, že takéto bývanie jej ušetrí nemalé peniaze. Výdavky na byt sa totiž mesačne pohybovali na úrovni okolo 2 500 dolárov (2 350 eur), čo sa Christine zdalo priveľa. Kúpila si preto veľký stan za 1 700 eur, tiež solárny generátor za 1 400 eur a dobrodružstvo sa mohlo začať. Podľa vlastných slov takto za dva roky ušetrila asi 50-tisíc dolárov (47 085 eur).

Žena sa momentálne venuje háčkovaniu, ktoré ju aj živí. Svoje produkty predáva na internete. Vo svojom stane má aj menšiu piecku, posteľ a vyhrievané deky, ktoré ju počas chladných nocí udržia v teple.

Ako sa však žena viackrát vyjadrila na svojom tiktoku, život v stane nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. Problémy predstavujú najmä veľmi veterné dni, kedy si ani nevie zakúriť v piecke. Jej syn Britton to ale má o niečo jednoduchšie, keďže v podobných prípadoch môže ísť k svojmu otcovi do bežného domu.

Christine si však pravdepodobne tiež uvedomuje, že stan nie je dlhodobé riešenie a pomaly si preto stavia malú chatku, do ktorej sa neskôr plánuje presťahovať.