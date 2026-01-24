Už to začalo: Slovensko čaká nepríjemné počasie. Meteorológovia varujú, hrozí nebezpečenstvo

Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmlisto. Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, sneženie alebo dážď so snehom. V nižších a postupne aj v stredných polohách dážď alebo mrholenie – ráno aj mrznúce. Možnosť tvorby poľadovice, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota dosiahne 0 až 5 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo -1 stupňa Celzia.
Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade miestami juhovýchodný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (15 až 25 km/h).
Meteorológovia predpokladajú, že spadne do troch, na krajnom východe do 7 milimetrov/do 5 centimetrov snehu.
Výstrahy pred poľadovicou
Slovenský hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahy 1. stupňa pred možnou tvorbou poľadovice na celom území SR.
Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia…). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Výstrahy platia do 12:00.
Nahlásiť chybu v článku